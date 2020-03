Zelfani ne chamboulera pas son onze

Le match de dimanche prochain devant l’Entente, au stade de Sétif (17h00), sera un tournant pour les Canaris, qui veulent jouer le podium. Face à un concurrent direct pour le titre, ils doivent réussir une belle opér ation. Le coach Aymen Zelfani, qui est conscient de l’enjeu de ce match, se montre confiant pour revenir avec un bon résultat, malgré la difficulté de la mission qui l’attend. «Nous avons produit un bon match face à l’USMBA et je suis satisfait du rendement des joueurs et du résultat. La prochaine rencontre sera importante et difficile face à une équipe qui a enchaîné les belles performances.

Cependant, on la préparera convenablement et on visera la victoire. La JSK n’a pas gagné depuis longtemps à l’extérieur et on fera tout pour renouer avec les succès, dès ce match», a déclaré le coach. Pour atteindre cet objectif, tout porte à croire que Zelfani ne chamboulera pas son groupe. Satisfait de la prestation de son équipe, face à l’USMBA, il renouvellera certainement sa confiance à la majorité des joueurs ayant pris part à ce match. Néanmoins, il pourrait apporter un ou deux changements car dans l’axe de la défense, il est à la recherche de celui qui remplacera Saâdou, out pour le reste de la saison, après sa blessure aux ligaments croisés. Zelfani aura le choix entre Bencherifa, Iratni, Mékidéche, Belaïli et le jeune Berchiche qui épaulera Souyad dans l’axe. Le coach attendra sans doute les dernières heures avant la rencontre pour faire son choix.

Pour les autres compartiments, il pourrait faire appel aux mêmes joueurs alignés contre les Scorpions avec la possibilité de voir le milieu Toufik Addadi entrer dès le début de la rencontre, lui qui avait bénéficié d’un repos accordé par le staff technique, après avoir enchaîné plusieur s matchs. Ayant une idée sur l’ESS, qui est revenue en force, Zelfani affûte déjà ses armes, en prévision de cette importante confrontation. Comme l’attaque de son adversaire du jour a craché le feu, lors des derniers matchs joués, il mettra en place une stratégie pour l’empêcher de créer le danger et de marquer des buts.

A cet effet, le coach compte sur l’efficacité des attaquants, notamment Belgherbi qui revient en force pour secouer les filets adverses. En tout cas, Aymen Zelfani attend beaucoup de ses joueurs pour faire tomber l’ESS et réaliser une belle performance. Les Canaris, pour leur part, ne parlent que de ce match et de la nécessité de réaliser une belle opération pour être dans la course, au titre.

