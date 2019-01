40 foyers d’Azib N’Chikh dans l’attente

Plus de 40 foyers attendent avec impatience la mise en service du gaz au village Azib N’Chikh, relevant de la commune d’Aïn Zaouïa. Il faut dire que le projet accordé en 2016 dans le cadre du programme de rattrapage initié par la direction de l’énergie et SONELGAZ, par le biais de son service gaz, a connu un grand retard. Certes, plus de 3 km ont été raccordés, au grand bonheur non seulement des habitants d’Azib N’ Chikh, mais aussi des villageois de Tizi N’Tedlest, d’Aïn Zaouïa-village et du lieu-dit Mechouar Ferhat, où pas moins de 50 foyers étaient privés de gaz. Mais en dépit de l’achèvement des travaux, il y a maintenant plus d’une année, le processus de mise en service est en deçà des espérances. Il semblerait que l’entreprise chargée de la réalisation n’a pas remis à temps ses plans concernant le réseau réalisé, ce qui a entraîné un retard dans la réception. Dernièrement, après l’intervention du chef de service gaz de la DET de Tizi-Ouzou, ce problème a été réglé en attendant la levée des réserves qui semblent prendre du temps. Présentement, l’impatience a gagné de nombreux bénéficiaires demandeurs, lesquels ont dû attendre plus de 20 ans pour prétendre à cette commodité, tandis que des milliers de foyers ont été raccordés en 2002. «Cette frustration peut se transformer en action de protestation pour réclamer la mise en service dans l’immédiat», menace un jeune du village Azib N’Chikh. Enfin, dans l’autre versant de la commune, plus précisément à Boumahni, la mise en service du gaz se fait progressivement pour plus de 3 mille foyers, en attendant le traitement du cas de nombreux omis.



Merzouk Haddadi.