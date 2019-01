Plantation d’arbres à la forêt école

Mardi dernier, l’Association pour la protection de l’environnement (APE) a organisé une journée de reboisement à la forêt dite «école», sise à Azazga. C’est vers 9 heures que les amoureux de la nature se sont donné rendez-vous au niveau du site sus cité pour procéder à la plantation de plusieurs espèces d’arbres, notamment l’eucalyptus et le pin, pour protéger le site de la menace de glissements de terrain, d’où l’impératif d’une protection végétale pour freiner les éboulements. Un risque d’autant plus accru que l’on est en pleine saison humide. Après l’achèvement de l’opération, l’ensemble des volontaires ont effectuée une randonnée pédestre dans la même forêt, guidés par les membres de l’association, à sa tête Rachid Belmellat, son président, et Hamid Cherfaoui, président de la commission scientifique. À ce propos, ce dernier indiquera que les objectifs tracés par l’association consistent, en premier lieu, à inculquer des reflexes écologiques aux citoyens en vue d’une meilleure protection de la faune et de la flore. À noter que le site choisi recèle un nombre important d’arbustes, de plantes médicinales, de chênes-zen et de chênes-lièges. Ce dernier est particulièrement prisé par les industriels intervenant dans la filière de transformation du bois. Pour rappel, la même association se déplacera dans le cadre d’un programme d’échanges culturels et scientifiques à la wilaya d’El-Bayadh la semaine prochaine, en vue d’échanger les expériences associatives dans le domaine de l’écologie, toujours dans le sillage de la préservation de l’environnement et de la biodiversité.



A Iber.