Signalisation routière insuffisante

Des marques blanches séparant la chaussée en deux ont fait leur apparition sur la route nationale numéro 15, allant d’Aïn El Hammam à Larbaâ Nath Irathen. Les lignes continues par endroits et discontinues par d’autres constituent une bonne nouvelle pour les automobilistes, sommés de rouler sur la partie de la chaussée qui leur est réservée. Cependant, ces traçages demeurent très insuffisants lorsqu’on sait que l’asphalte est entièrement abimé sur de grandes distances. Pour éviter de rouler sur des tronçons endommagés, les conducteurs se déportent volontairement au risque d’emboutir leurs vis-à-vis venant en sens inverse. Par ailleurs, la signalisation verticale est si endommagée que la majeure partie des plaques a disparu. Le panneau «stop» à l’entrée de la ville de l’ex-Michelet a été arraché. D’autres ont été installés, mais ils ont été à chaque fois saccagés. Les automobilistes en provenance du quartier Akkar ne cèdent pas le passage à ceux qui arrivent de la RN15, pourtant prioritaires au niveau de ce carrefour. Des altercations, sans gravité heureusement, ont été enregistrées à plusieurs reprises. Même le sens giratoire du centre-ville, au niveau du carrefour Des Horloges a subi le même sort. Sans plaques, «il est difficile d’imposer à un automobiliste de contourner un poteau», dit un moniteur d’auto-école. En plus des panneaux d’indication de direction que les services concernés sont appelés à remettre en place, il y a lieu de noter l’absence de plaques avertissant de la proximité des lycées et collèges ainsi que tous les endroits fréquentés par les enfants. Face à la vitesse excessive de certains chauffeurs, les parents d’élèves du CEM Amer Ath Chikh, tout comme ceux de l’école primaire d’Ouaghzen, ne cessent de réclamer des ralentisseurs. La RN30, menant d’Oued Aïssi à Takhoukht, a également fait l’objet de marquage, obligeant les automobilistes à observer plus de prudence sur certains tronçons réputés dangereux. «La signalisation verticale et horizontale doit être entretenue périodiquement surtout qu’en temps de neige, la peinture est vite grattée et les plaques subissent parfois des dommages suite aux amas de neige», préconise-t-on.



A. O. T.