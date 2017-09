Par DDK | Il ya 22 minutes | 68 lecture(s)

Un gala de solidarité en hommage au militant Saïd Boukhari, aura lieu aujourd’hui, samedi, à la maison de la culture Mouloud Mammeri, indique le communiqué de la direction de la culture. L’association Tawacult Tagrawliwt en est l’organisatrice de l’évènement en collaboration avec la maison de la culture de Tizi-Ouzou. Au programme de ce rendez-vous, de nombreux chanteurs (femmes et hommes) ont répondu à l’appel de détresse. On avance : Abdellah Dahel, Ali Meziane, Arezki Ouali, Dehmani Belaid, Djaffar Ali Maamar, Hacen Ahres, Idir Bellali, Kaci Aissaouan, Kenza, Malik Kazoui, Malika Doumrane, Mourad Guerbas, Malek Bachi, Ouali Kezzar, Ouazib Md Ameziane, Rabah Ouferhat, Said Khazem et Taleb Tahar.

M A T.