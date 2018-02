Grande mobilisation pour sauver Kahina

Par DDK | Il ya 6 heures 1 minute | 326 lecture(s)

L’élan de solidarité en soutien à la jeune Ouhemouche Kahina, atteinte d’une leucémie, fut grandiose lors du gala de mercredi dernier.

La salle de spectacles de la maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou était pleine de jeunes, notamment des étudiants et amis de Kahina. En dépit de leur situation précaire d’étudiants, ils ont contribué en payant le ticket du concert (400DA) afin de participer à ce mouvement de solidarité. Certains ont acheté le billet, en signe de solidarité, sans assister au gala. D’autres ont mis la main à la poche pour glisser une pièce ou un billet dans les boîtes portées par les jeunes qui se sont mobilisés aux alentours de la maison de la culture et dans les rues de la ville. Les organisateurs de cette action de solidarité tels l’association culturelle Tadukli du village Ath Saâda, commune de Yatafène et du comité de village Aït Ouabane, en collaboration avec la direction de la culture et de la maison de la culture Mouloud Mammeri, ont invité une dizaine de chanteuses et chanteurs, à l’image de Taleb Tahar, Youcef Guerbas, Boualem Boukacem, Si Lakhal, Tarik Aït Kaci, Tezki Ouali, Hacène Ahres, Naïma Ramdani, Siham Hammadi et Kenza Aït Chérif. Chacun d’eux a interprété deux chansons dont "Aya mudhin" un duo entre Taleb Tahar et Kenza. Hacène Ahres a réveillé la salle en interprétant la chanson de Matoub "Dhi dhurar idh lamriw", reprise en chœur par les jeunes fans de Lounès. À la fin du spectacle, Ouhemouche Lynda, sœur de Kahina, dira : «Les premiers signes de sa maladie ont été constatés en avril 2016. Elle était très faible, donc on soupçonnait une anémie. Des analyses ont montré que le taux de plaquettes avait baissé de beaucoup. Même avec le traitement, rien n’a changé. Hospitalisée au service hématologie durant plusieurs mois, et ayant subi la chimiothérapie. Hélas, sans aucune amélioration. Elle était étudiante en biologie – Master 1 au campus de Tamda. Elle est âgée de 24 ans. Actuellement, elle est en France, chez notre sœur, pour des consultations. Il lui faut une greffe de la moelle osseuse qui revient très chère. Nous remercions tous les organisateurs et les gens qui ont bien voulu répondre à cet appel de solidarité». Samir, l’un des organisateurs dira : «La greffe coutera quelques 36 000 euros. Nous remercions tous les chanteurs qui ont répondu à cet appel du cœur. Un autre gala est prévu à Aïn El Hammam», annoncera-t-il. Les chanteurs Taleb Tahar et Youcef Guerbas diront en substance : «Nous sommes tenus de répondre à cet appel de détresse de la famille de Kahina à qui nous souhaitons la réussite de la greffe et un prompt rétablissement. La greffe demande une évacuation en France et beaucoup d’argent. Que Dieu la guérisse ! Nous remercions les organisateurs de cet événement».

M. A. T.