L’homme qui sacrifia sa terre et sa vie pour son pays

Le personnage est d’une grande symbolique historique tellement son existence se confond avec son pays. Moh Saïd Kasmi a été sur tous les fronts pour que l’Algérie retrouve son indépendance et sa dignité. Les témoignages des membres de sa famille et de ses frères de combats, réunis par le réalisateur Youcef Liman, attestent d’un don de sa personne pour que vive l’Algérie. Moh Saïd Kasmi a tout donné pour la liberté des siens comme nous allons le constater dans la suite. Né à Agouni Hamiche, village situé dans la commune de Makouda, en 1910, Moh Saïd va, dès son jeune âge, découvrir les sentiers de la liberté. La politique ne sera plus un secret pour ce jeune qui commence déjà à côtoyer et fréquenter les personnes qui traceront son itinéraire. Il sera d’ailleurs parmi les militants qui créeront la section du PPA sous la direction d’Amar Bessalah Amghar. Doué d’une faculté surprenante de convaincre et de persuader, il ramènera à la cause nationale des villages entiers du côté de Makouda, Mizrana, Ouaguenoun et Timizart. C’est d’ailleurs lui qui dirigea la cellule de l’OS à Makouda en 1947. Dans le documentaire réalisé par Youcef Limani, les témoignages de ses proches et des Moudjahidines qui l’ont côtoyé s’accordent aussi sur son inconditionnel amour pour son pays. Alors que les militants, sous sa direction, étaient en quête d’armes pour préparer la guerre, Moh Saïd n’avait pas les moyens de s’en acheter. Mais son désir d’en avoir le poussera à vendre un grand verger, plantation de figuiers, pour son projet. Moh Saïd Kasmi n’aimait pas le sens de la demi-mesure. Engagé corps et âme dans la guerre d’indépendance, il sera choisi pour diriger le groupe qui ira dans l’algérois la veille du déclenchement de la guerre. C’est lui, et 21 moudjahid volontaires, qui mèneront les attaques de la nuit de la Toussaint à Blida. Après cette réussite spectaculaire, Moh Saïd Kasmi fera, une fois encore, partie des moudjahidine qui seront envoyés en mission, dans la Sud, pour créer la wilaya VI, du Sahara. Dans cette mission qui provoqua un tournant majeur dans l’histoire de la guerre de libération, Moh Saïd Kasmi est parmi l’état major composé entre autres d’Ali Mellalh et Ahmed Chaffaï. Ce grand maquisard dont l’amour de l’Algérie n’avait pas de limite, décèdera en 1957 dans la wilaya VI en pleine mission de structuration de la région du Sahara algérien au côté d’Ahmed Chaffaï. Le travail de recherche effectué par le réalisateur Youcef Limani mérite d’être salué car il remet certaines vérités à leur place avec preuves et témoignages à l’appui. Ses travaux seront d’un apport considérable pour les historiens travaillant sur cette période.

A. N.