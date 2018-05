Malika Domrane en concert à New York le 30 juin

Par DDK | Il ya 1 heure | 176 lecture(s)

La chanteuse kabyle Malika Domrane sera en concert à New York le 30 juin prochain. Hier, elle devait répondre présente à l’hommage rendu à l’artiste Karim Tizouiar, en soirée à El-Kseur, avant de rallier Tizi-Ouzou. Elle rentre d’un long voyage qui l’avait menée dernièrement à Montréal (Canada) où elle a animé un gala, au bonheur de la communauté kabyle établie dans le pays. «C’est un autre bonheur pour moi. Après Montréal, New York (elle y a été en visite juste après son concert à Montréal), Paris, aujourd’hui Vgayet, où j'arrive à bon port, pour chanter dans un grand concert en hommage à l’artiste Karim Tizouiar, à El-Kseur. Beaucoup d'artistes sont présents pour lui témoigner leur amitié. Yemma Gouraya veille sur son enfant, Karim qui retrouve son sourire après un long combat avec la maudite maladie. N'est-ce pas un bon présage ?! Je vous salue toutes et tous», postait-elle ce week-end sur les réseaux sociaux. «Je suis partie à Montréal pour un concert et à New York pour visiter. Ceci dit, je chanterai à New York le 30 juin», précise-t-elle. Avis donc aux fans établis aux Etats-Unis.