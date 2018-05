Amour Abdenour adore jouer… aux petits ponts

Par DDK | Il ya 1 heure | 152 lecture(s)

En premier, que ses fans sachent que Amour Abdenour va bien. Il garde la pêche et la forme même merveilleusement bien. Seuls peut-être ses petits cheveux bloncs pouvaient le trahir mais les a depuis bien longtemps. On l’a toujours connu ainsi. Et il était encore le même samedi dernier à l’hommage de Karim Tizouiar (El Kseur). Bref, Abdenour semble bien dominer les années qu’il cumule. Il s’occupe toujours de ses… bâtiments, de la chanson et de sa… ligne. Pour ceux qui ne le savent pas, en plus de la chanson, et d’être un entrepreneur réputé dans le domaine du bâtiment, Abdenour est aussi un bon footballeur. Il joue toujours avec ses potes du village, presque au quotidien. Et pour lui chaque match c’est une chanson qu’il tient à chaque fois à réussir au mieux. Pour la petite histoire, ses complices révèlent que l’artiste affectionne particulièrement les petits ponts à ses adversaires. Ahya Dini !