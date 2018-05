Littérature et théâtre au centre culturel

Par DDK | Il ya 34 minutes | 82 lecture(s)

L’association des activités de jeunes du village Tizi Tghidet a organisé, vendredi dernier, au centre culturel de Yakouren, une vente-dédicace du livre de la jeune écrivaine Ouardia Makhlouf «Nnar aala aldjalid» (Du feu sur la glace).

Une pièce théâtrale inspirée du même roman a été jouée par la troupe théâtrale de ladite association. Plusieurs familles ont fait le déplacement pour encourager la jeune écrivaine et cette association. Ce fut également une occasion de rompre avec la monotonie, en ce mois sacré de Ramadhan. La jeune romancière nous confiera : «Nnar aala aldjalid est mon deuxième roman. J’ai déjà participé au concours des jeunes écrivains, initié par le président de la République. Dès mes années de collège, mon professeur de l’époque, en l’occurrence Mme. Dahmani, m’incita et m’encouragea à me lancer dans l'écriture». Concernant le sujet traité dans son dernier roman, paru aux éditions «Al mouthaqaf», la jeune écrivaine nous dira : «Le thème principal est la déperdition des principes et des valeurs dans notre société. J’essaye de décrire le quotidien et le vécu de mes concitoyens». Les membres de la dynamique association ont inventé un concept nouveau qu’ils ont appelé «Tajmaat littéraire». Une sorte de café littéraire, sur la place de village, auquel ils comptent inviter plusieurs écrivains et artistes. Une initiative qui a porté ses fruits et qu'ils espèrent développer à l’avenir. Pour ce mois de Ramadhan, ils comptent organiser des activités pour les enfants avec des magiciens et des jeux ludiques.

M. I. B.