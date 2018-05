Par DDK | Il ya 32 minutes | 69 lecture(s)

Avec l’arrivée du Ramadhan, les fans des productions de télés locales attendaient avec impatience de découvrir les nouveaux programmes.

Revoir certains acteurs et actrices… Revoir des visages qui les ont peut-être marqués. Depuis un certains temps, nos jeunes (et même autres) se sont même fait leurs stars, voire leurs idoles. Lamia Mahiout fait partie de cette brochette de jeunes acteurs et actrices qui tapent à l’œil. «Ma mère m’a dit», son coup d’essai fut un coup de maître. «Bombiny, Mariagé…», a provoqué bien des ravages de rires à cette époque, là où les productions se comptaient encore sur les doigts d’une seule main. Depuis, elle a fait du chemin, la petite. Elle a cumulé les productions et les rôles qui lui ont rajouté à chaque fois quelque chose. Tout dernièrement, elle s’est même découvert des aptitudes de productrice. Rien ne l’arrête dans son élan. D’ailleurs, pas plus loin que janvier dernier, visiblement tentée de se lancer dans le projet d’une série qui devait être diffusée durant ce Ramadhan, elle a mis en place un casting pour entamer sa sélection d’acteurs et le tournage. Mais voilà qu’après, il n’en sera rien. Pas de traces de Lamia Mahiout sur les écrans. Enigmatique absence de la starlette locale. Mais où est-elle passée ? La réponse, c’est finalement elle-même qui l’a donnée sur sa page des réseaux sociaux. «Mes amours Saha Ramdan n wen, bon ramadan à tous. Pendant que certaines imaginent la belle vie, moi, la mienne je la vis. Vous êtes nombreux à me demander sur mon absence à la télé ce mois sacré, voilà mon projet pour cette année. Je vous aime», a-t-elle ajouté à une photo postée la montrant avec un ventre bien affirmé, révélant une grossesse qu’elle entretient depuis un peu plus de trois mois. Ne cherchez pas après l’heureux papa, il ne veut pas se la jouer à la Hollande ! Il veut rester dans la discrétion.