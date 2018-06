Dali Lounès se distingue

Par DDK | Il ya 17 minutes | 4 lecture(s)

C’est dans une joyeuse ambiance familiale que s’est déroulé le concours de chaâbi Ahcène Mezzani, au niveau de la salle de cinéma L’Afrique. La manifestation fut organisée, le 7 juin dernier, par l’atelier de musique de l’association culturelle Ibturen, activant au niveau de la localité de Larbâa Nath Irathen, en collaboration avec l’APC et la direction de la culture de Tizi-Ouzou. Dès la rupture du jeûne, une foule compacte s’était formée à l’entrée de la salle. Six concurrents se sont succédé sur la scène, interprétant chacun des titres de monuments de la chanson châabie. La première place fut arrachée par Dali Lounès, la deuxième par Naït Ali Massinissa et la troisième place par Chelali lounès. Le président de l’association organisatrice nous confier : «Le concours fut une réussite. Ce fut également un hommage à nos aînés, aux monuments de la chanson amazighe. Nous avons par ailleurs décidé que le concours sera organisé, chaque année, durant le mois de Ramadhan». Tous les présents ont par ailleurs exprimé leur satisfaction de la qualité et du niveau du concours. «Ces jeunes talents nous ont proposé de très belles interprétations de chansons grands noms du chaabi kabyle. Nous avons eu droit à du Matoub, Slimane Azem, Samir Djazaïri… Ce fut un réel enchantement», diront des spectateurs, souhaitant voir la manifestation se perpétuer.

Youcef Ziad