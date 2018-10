Bouira rend hommage à Salah Sadaoui

Par DDK | Il ya 1 heure | 169 lecture(s)

À l’occasion de la Journée de l’émigration coïncidant avec le 17 octobre de chaque année, la directrice de la Maison de la Culture Ali Zamoum de Bouira commémorera cet événement aujourd’hui, en rendant hommage à l’artiste Salah Sadaoui.

C’est à partir de 10 heures que débuteront les festivités avec une conférence sur la journée de l’émigration animée par Dahmani Khalef, docteur en histoire au niveau de la salle de la maison de la culture. Une exposition sera également consacrée à la journée du 17 octobre de même que le parcours du défunt Salah Sadaoui, qui sera à l’honneur tout au long de cette journée. Photographies, discographies et articles de presse sur les œuvres et la vie de l’artiste seront exposés. Par ailleurs, la directrice de la maison de la culture a prévu un concours de dessin et peinture sous le thème «quand la chanson et l’art fusionnent» au profit des artistes de la wilaya avec pour objectif d’encourager la création. Sur l’esplanade de la maison de la culture, Idhebalen et une troupe de danse folklorique seront chargés de créer l’ambiance au rythme de lghaita et du bendir. Vers 16h, place à l’animation artistique avec en premier lieu la reprise d’un sketch de Sadaoui Salah qui sera interprété par deux jeunes talents. Des poèmes seront ensuite déclamés par Kerrai Slimane et Boughdad Laldja. Le comédien H’rirouch sera également de la partie avec sa bonhommie pour un divertissement maximum, ainsi qu’un groupe de Rap qui interprétera une chanson en hommage à Sadaoui Salah. A 17h, ce sont des témoignages autour de la vie et des œuvres de l’artiste qui seront proposés à l’assistance par des membres de sa famille et ses amis artistes, avant le grand spectacle artistique dédié au défunt Salah Sadaoui avec des reprises de ses chansons par des chanteurs de la wilaya de Bouira et ses amis artistes. La journée s’achèvera par la remise des prix pour les trois lauréats du concours de dessin et de peinture.

Hafidh Bessaoudi