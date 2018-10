Juba II pour commémorer le 17 Octobre 1961

Par DDK | Il ya 1 heure | 122 lecture(s)

Juba II, une pièce théâtrale du metteur en scène Mokrab Lyès a été jouée dans l’après-midi du mardi 16 Octobre 2018 au théâtre régional Kateb Yacine. C’était à l’occasion de la commémoration du 57ème anniversaire des évènements sanglants du 17 Octobre 1961. La pièce a suscité un engouement auprès des présents assez nombreux dans la salle. Ghemouri Dihia, dans le rôle de la narratrice, passe le long de l’allée principale et dans un passage, elle fait des éloges à Juba II, puis les rideaux se lèvent et montrent la scène dont le décor est assez sobre. L’ensemble des comédiens et comédiennes passent l’un derrière l’autre, jouant le rôle des blessés. Juba I appelle à la solidarité et au rassemblement, au resserrement des concitoyens en voyant toutes ces victimes. Il garde son sang froid tout en déclarant avec désolation : «Mon grand-père Massinissa n’a pas voulu ce genre de désastre dans nos rangs !» Après l’effondrement du royaume de Juba I, son fils Juba II, n’avait que cinq ans, il fut pris en otage par César qui avait pris aussi Silini (Mekhmoukhen Djedjiga), fille de Cléopâtre et de Marc Antoine. Ils furent élevés par Octavia, à Rome. Les deux otages ont grandi ensemble et finirent par se marier. Pour reconstruire, la cité, des architectes Grecs (Belkacem Ahmed) et Egyptiens (Mahouche Madjid) offrent leurs services à Juba II, devenu roi, après la mort de son père. Des maquettes lui sont présentées. Il s’adresse à ses sujets devant la cour en ces termes : «Mon identité, je l’ai acquise avec mes ancêtres : Gaya, Massissina. Je suis content d’être parmi vous. La reconstruction de la cité est notre première préoccupation. Un étranger ne pourra le faire à notre place. Il est temps que nous nous levions !» Le tableau suivant montre le mariage des deux otages : Mekhmoukhen Djedjiga (Sélini) et Maik Fellag dans le rôle de Juba II. La fête fut grandiose et la joie dans les cœurs aussi, avec un changement de musique et de danseurs sur scène ! Des pièces de monnaie sont fabriquées en Mauritanie. Absorbée par le travail, par des tournées et des visites auprès de ses sujets, le roi est constamment absent et la reine semble délaissée. Pour se soulager et oublier sa solitude, elle fait appel à sa servante pour lui jouer du luth et de lui chanter une chanson bouleversante qui remue les cœurs. C’est à ce moment que le roi entre de ses visites et trouve une reine désemparée et hors d’elle. Elle déverse sa colère sur lui. Il tente de la calmer : «Tu sais pourquoi je ne suis pas tout le temps avec toi ! Le devoir m’oblige à m’absenter et les concitoyens sont exigeants ! Je ne t’ai pas laissée de mon gré !»… «Et moi dans tout cela ?» lui rétorque-t-elle. Le garçon tant souhaité pour la relève, est né. Mais la reine ne pouvait continuer à supporter cette vie entre les murs du palais : «J’en ai marre de ton absence !» Et tombe raide morte. Son cœur a fléchi. Le décor change et montre un intérieur tout à fait différent : une bibliothèque illustrant que Juba II est un homme de paix, intellectuel qui voudrait régler les conflits à l’amiable avec raison et conscience. Ce que ses disciples lui reprochent voulant le conduire à la révolte armée suite à la lettre envoyée par Takfarinas. «Celui qui n’a rien entre les mains, doit se taire !» Il répond à Takfarinas «Je ne frapperai pas mon frère ! Trois choses à ne pas négliger : le savoir, l’instruction et la science passent avant tout». Dans son emportement, sa colère, il jette les parchemins. Il imagine revoir sa femme en tenue blanche qui l’appelle et lui demande de la rejoindre… son cœur s’arrête. La pièce est ovationnée !

Tournée nationale

La pièce de théâtre intitulée Juba II du metteur en scène Mokrab Lyès participera au festival national professionnel du TNA du 22 au 30 /12/ 2018. Auparavant, le Théâtre régional Kateb Yacine sera en tournée avec deux escales les 24 et 25 Octobre donc au TNA, en Novembre à Oran, Sidi Bel Abbès, Mostaganem et Saîda. Une autre pièce intitulée Combattantes du metteur en scène Hadibi Massinissa participera au festival du théâtre amazigh qui se tiendra à Batna du 10 au 15 Décembre 2018 .

M A Tadjer