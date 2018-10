Rencontre littéraire avec Omar Kerdja

Par DDK | Il ya 1 heure | 117 lecture(s)

Omar Kerdja a été l’invité de la 13e Rencontre littéraire qu’a abritée, jeudi dernier, la bibliothèque principale de lecture publique. L’auteur a présenté son dernier ouvrage, intitulé Lexipso, lors de cette rencontre animée par Mohamed Arkat. Selon son éditeur, «Omar Kerdja s’intéresse à plusieurs domaines tels : l’histoire, l’agriculture, la science et le domaine du patrimoine dont l’anthropologie, la sociologie, la poésie » Omar Kerdja présente son ouvrage qui a pour titre, Lexipso de la culture amazighe. Il fait un retour en arrière sur les différentes étapes qui ont précédées son dernier ouvrage : « J’ai fait un travail de recherche au village et ailleurs pour recueillir des poèmes, ce livre aurais dû se faire en plusieurs volumes mais j’étais pressé par le temps et j’ai de nombreux projets en cours, c’est pourquoi, je l’ai fait dans en un seul volume. » Omar Kerdja ouvre son livre par un poème de Lefort(…) « Oh mes frères ! le pain de l’esprit c’est le livre… » pour mettre en valeur l’importance du livre dans la vie des hommes, sans oublier une célèbre citation « Un peuple cultivé ne peut être dominé ! » la poésie de nos ancêtres (ils sont nombreux pour les nommer tous) est d’une valeur inestimable et nous ne voulons pas la laisser partir. « C’est ce travail, cette tâche ardue qui m’importe afin de récupérer ce qui peut encore l’être» Le travail de recherche n’est pas de tout repos pour Omar Kerdja. Il butine comme une abeille qui va de fleur en fleur, les hommes et les femmes des villages qu’ils a visités sont ses fleurs à lui. Et la richesse est celle du cœur ! L’ouvrage de l’auteur comprend plusieurs parties ; on y trouve « le lexique, l’expression, la psychologie, la poésie … ». Durant son intervention, le conférencier se désole : « les valeurs disparaissent, il faut faire attention ! » et se console en même temps : « nos ancêtres n’étaient pas lettrés mais ils avaient ce don, cette vertu que nous n’avons pas aujourd’hui: je parle de la mesure ! ». Omar Kerdja annonce les prochaines sorties de ses nouveaux livres : « Femme combats : Lalla Fathma n’Soumeur, identification (état civil, Résistance populaire (de 1867 à ce jour) . J’ai composé un poème de soixante-quinze vers sur l’histoire de l’Algérie depuis le débarquement jusqu’à 1912 ». L’invité de la rencontre a, par la suite procédé à la vente dédicace de son ouvrage la rencontre s’est terminée par une collation !

M A Tadjer