«Le monde du livre est magnifique»

Par DDK | Il ya 1 heure | 86 lecture(s)

Ahcène Mariche, cadre de l’éducation, est un mordu de la littérature, notamment la poésie. Auteur de plusieurs ouvrages, il participe pour la 14e fois au SILA.

La Dépêche de Kabylie : Vous êtes un habitué du SILA…

Ahcène Mariche : J’ai toujours aimé venir au SILA, même avant que je n’édite mes propres ouvrages, car je suis un bibliophile. J’ai dédicacé mon premier livre au SILA en 2005 et depuis, je n’ai cessé de participer. J’en suis donc à ma 14e édition.

Vous êtes venu cette année avec d’anciens ou de nouveaux livres ?

Je participe cette année avec onze nouveaux ouvrages. Trois sont en tamazight, dont un recueil de devinettes, de citations… J’ai également confectionné six jeux pédagogiques avec cartes en kabyle destinés à toutes les catégories du public et deux boîtes de l’alphabet amazigh en minuscule et en majuscule en cartes illustrées. J’ai aussi apporté mes livres de poésie dans les quatre langues : tamazight, français, anglais et arabe.

Parlez-nous de vos nouveaux écrits ?

Il y a d’abord «Timsaaraq», un recueil de 800 devinettes en kabyle que j’ai recueillies auprès des gens à travers toute la Kabylie. Le lecteur trouvera les solutions à la fin du livre. «Ighersiwen d wayen nnan», ce sont 255 citations mettant en scène des animaux, tirées des fables kabyles. «Innan ssya d ssya», est un recueil de citations générales parlant d’objets du quotidien, des organes... J’ai également apporté «L’alphabet berbère», en caractères latins, illustré, adressé aux enseignants et aux apprenants…

Comment trouvez-vous l’atmosphère du SILA ?

C’est une superbe atmosphère, les gens viennent de toutes les régions du pays. Il y a des rencontres avec les auteurs, les éditeurs… La Chine, l’invité d’honneur, s’est bien distinguée avec ce qui est proposé aux lecteurs.

Qu’est-ce qui a le plus retenu votre attention ?

C’est l’affluence record des visiteurs, de tous âges. Les gens sont venus de très loin, malgré le temps pluvieux. Cet intérêt pour les livres et la lecture me fait un très grand plaisir.

Quels sont vos ouvrages qui ont le plus marché ?

Ce sont notamment mes recueils de poésie en tamazight, mon livre de devinettes et celui des citations. Cela confirme que les gens lisent et cela m’encourage à aller de l’avant.

Quels sont vos projets ?

Je viens de terminer un livre rassemblant plus de 6 000 proverbes kabyles que j’ai recueillis dans toute la Kabylie. Ce fut un très long travail qui m’a demandé 34 ans de recherches. Un nouveau recueil de poésie en tamazight, un nouveau CD de slam intitulé «Tiderray» composé de 33 poèmes ne tarderont pas à voir le jour. Je vais aussi rééditer mon premier CD de slam Taazzult-iw édité en 2008. Je suis également sur d’autres jeux pédagogiques.

Nous vous laissons conclure…

La lecture m’a toujours inspiré et m’a ouvert les portes du monde. Le monde des livres est immense, magnifique, il faut y entrer, c’est un réel plaisir.

Entretien réalisé par M A Tadjer