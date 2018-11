Étaient présents

Par DDK | Il ya 1 heure | 95 lecture(s)

MAURO MIRANDA, conseiller commercial de la délégation de l’UE en Algérie

«Le SILA est l’un des plus grands Salons au monde»

«Nous participons chaque année au Salon international du livre d’Alger où nous disposons d’un stand. Notre programme est assez varié, nous organisons des présentations de la part d’associations et d’autres entités du milieu associatif. Nous venons d’avoir aujourd’hui la présentation d’une association pour l’employabilité des jeunes, je pense que cela a créé l’engouement chez les jeunes qui ont visité notre espace pour comprendre comment acquérir les atouts qui sont indispensables dans le monde du travail moderne. Nous avons également eu une petite équipe de cinq jeunes qui ont, eux même, fondé une association dans le but d’informer les étudiants et les jeunes lauréats qui souhaitent travailler ou bien créer leurs propres entreprises. Un séminaire sur les opportunités d’instruction à l’étranger a été animé par un ancien étudiant du collège d’Europe, un prestigieux centre d’étude universitaire et post universitaire en Belgique et à Varsovie. On a eu une présence assez active et un franc succès du public qui nous conforte dans notre démarche. Le SILA est l’un des plus grands Salons de livres au monde et donc l’union européenne y participe pour encourager l’enthousiasme du public algérien».



SID-ALI SAKHRI, consultant à l’ANEP

«L’ANEP fait partie des meubles du SILA»

«L’ANEP fait partie des meubles du SILA. C’est pour la 23e fois qu’on y participe et comme chaque année, l’ANEP a mis le paquet sur les livres d’histoire et aussi le livre jeunesse (enfant et adolescent). On a lancé une collection «Histoire» destinée à cette frange de la population concernant l’antiquité de l’Algérie qui comprend une douzaine de personnages de l’époque, notamment Massinissa, Jugurtha… C’est une collection qui va poursuivre son chemin pour toucher d’autres personnalités de l’Algérie. On a 33 titres publiés cette année et les 33 auteurs sont présents pour les ventes dédicaces à ce Salon. On a organisé exceptionnellement une rencontre autour de l’histoire de l’équipe du FLN, qui a réuni les joueurs qui sont toujours en vie. On a raconté l’épopée de cette équipe et l’importance du football à l’époque et comment le FLN l’a utilisé pour faire la propagande et faire connaître notre révolution à travers le monde .Un moment très fort d’émotion et d’histoire».

JOSÉ ALBERTO NEGRIN, représentant de l’institut cubain du livre

«C’est ma première participation»

«C’est ma première participation au Salon international du livre d’Alger, c’est très important pour la culture cubaine parce que lors de la 28e édition de la Foire internationale du livre de La Havane, l’Algérie sera accueillie en tant que pays d’honneur, pays avec lequel il existe des liens historiques et de larges relations bilatérales. Cette édition sera spécialement dédiée au 60e anniversaire de la révolution cubaine. La foire du livre de Cuba rendra hommage aussi à l’œuvre de l’écrivain cubain, prix national de littérature (2014) et d’édition (2001) Eduardo Heras Leon. Il y aura également un événement spécial, à savoir la célébration du 500e anniversaire de la fondation de la ville de San Cristobal de la Havane, capital de tous les cubains dont le centre historique fut déclaré patrimoine de l’humanité par l’UNESCO. Cette foire aura lieu du 7 au 17 février 2019 au parc historique militaire San Carlos de La Cabaña. J’invite toutes les personnes à visiter notre stand afin de découvrir les livres cubains. Nous avons ramené des livres sur Che Guevara, Fidel Castro, les médecins cubains, le livre pour enfant et sur la langue espagnole. Les prix varient entre 700 et 2 000 DA».

Propos recueillis Par Sonia Illoul