Une version en tamazight présentée prochainement

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

Une version en tamazight de la pièce de théâtre "Mouhakama", interprétée par la troupe de comédiens aux besoins spécifiques du théâtre national algérien (TNA), "vient d’être achevée et sera présentée prochainement au public", a déclaré, mercredi à l’APS, le metteur en scène, Djamel Guermi. La traduction du texte original de la pièce "Mouhakama" (procès), présentée en hors compétition à la 12e édition du Festival national de théâtre comique de Médéa, est "entièrement prête et les premières répétitions auront lieu incessamment, en prévision de sa présentation aux journées du théâtre Tamazight, prévues au mois de janvier à Oum-el-Bouaghi", a-t-il indiqué. Cette performance artistique est un "défi qu’ont tenu à relever les comédiens de la troupe qui viennent, à travers ce travail, démontrer leur capacité à surmonter, non seulement leur handicap physique, mais également celui de la langue", a expliqué M. Guermi, ajoutant que la dite performance "conforte le message véhiculé dans la première oeuvre interprétée par ces comédiens, au nom évocateur "Mouak, wa lakin" (handicapé, mais). En attendant le verdict du public et des critiques, la troupe des comédiens aux besoins spécifiques du TNA disposera encore de quelques jours pour se "familiariser avec cette version en tamazight", avec l’espoir de parvenir à faire bonne impression et concurrencer éventuellement les autres pièces d’expression tamazight qui seront au rendez-vous à Oum El-Bouaghi.