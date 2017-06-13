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Tazemmurt
Gar usuklu d unsay
Tiẓegwa, imudaɣ d yisekla i d-yettaken ccbaḥa n ugama, d nutni i yessizdigen azwu ssuffuɣen-d « luksijin », tessen azwu iselɣen. Seg wanect-a, nezmer ad d-nini aseklu d inzer n ddunit, seg-s nettawi-d tudert nessufuɣ lehlak d yilili. Azamul n Teqbaylit, ur nezmir ad t-nenker ɣas yella win i d-yennan mačči nneɣ maca akal yeẓra acu n uẓar i yeṭṭef, yeẓra ugdud d acu i yezreɛ. Tazemmurt, ur telli d tin yezmer bnadem ad tt-yettu neɣ ad yettu azal-is. Tazemmurt, d aseklu yettidiren di temnaḍin i d-yezzin i yilel agrakal, d azamul n talwit d lehna. Tḥemmel aṭas n tafat, tesɛa tafga tumtint (teǧhed). Iferrawen-is, ur ɣellin ara am unebdu am tegrest, zgan d izegzawwen ldin d ileggaɣen deg udem n ufella d iḥercawen, cwiṭ deg udem n wadda, teǧǧuǧug di tefsut. Llant kra n tzemrin i d-imeqqin kan akka weḥd-sent di tẓegwa, qqaren-asent azebbuj (aḥecad), ttleqiment medden akken ad yuɣal d tizemrin. Asɣar n tzemmurt, tiɣmi-ines d tawraɣt sdaxel, d ayen i t-yeğğan ad yettemcabi ɣer yiɣed. Di tagara, tewwi-d ad d-nemmeslay ɣef wazal n yisekla d yidgan n tizegzewt di temdinin anda yettluɣu mliḥ wuzwu, ma yella ulac ayagi d acu ara s yesneqsen abluleɣ n wuzwu? Ma yella ulac tizegzewt, anda ara sgunfun lɣaci icedhan agama d ubeḥri zeddigen ? D acu i d ccbaḥa i tezmer ad tt-id-tmager tiṭ, ma tuɣal temnaḍt d ssrayat d yixxamen ihi. Tifrat d azwu n yisekla di yal tardast n wakal ur nebni, d useḥbiber ɣef yal aẓar n yisekla yellan.
Adaoun Abdelghani.