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Yiwen gar wudmawen
Tadwilt tameqqrant n Paris n Jeux d’échec
Yufrar-d i tikkelt-nniḍen ulɣuɣ n umaḍal deg wurar n Jeux d’échec , Anurviji Magnus Karlsen, mi yewwi ussan-a iɛeddan arraz n tedwilt tameqqrant n Paris n wurar-agi. Ulamma ur yebdi ara akken iwulem umezwaru deg ddunit armi i as-tt-yekkes deg tazwara Ufransis Maksim Vaciyi Lagrav, ihuz iman-is Magnus Karlsen armi d-yuɣal ɣer temsizzelt d ucqirrew n yilemẓiyen-nniḍen i d-yufraren iseggasen-a ineggura. Mi yerna Wesley Su, armi yesqelleq ixsimen-nniḍen ur ilaq ad xesren deg temliliyin i asen-d-yeqqimen. Akken ɣer snat n temliliyin n taggara gar Magnus Karlsen d Maksim Vaciyi Lagrav, yerna Magnus tamezwarut-nni s tepyasin timellalin, yuɣal iga amɛadal deg tis snat. Ihi teffeɣ fell-as. Ad d-nesmekti d akken tamdint n Paris tesnubget 9 seg yismawen i imucuɛen deg umaḍal-a n wurar-a, am Unurviji Magnus Karlsen, Amarikan Hikaru Nakamura bu lasel ajapuni, Arusi Serjey Karkajin, d waṭas-nniḍen. Merra-nsen qazmen allaɣ i tḥerci d turart n tazzla lqidar n semmus (5) n wussan i tdum tedwilt-a. S wakka i iḥudd akken ilaq uUnurviji Magnus Karlsen ɣef uẓayer-ines amiran, s yisem-is d alɣuɣ n umaḍal yuklalen.
M. K.