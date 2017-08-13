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Ciṭ n temerrit deg tmurt
Tirza ɣer Yifri n Macchabée, neɣ Lɣar n temdint
D yiwen n yifri i d-yezgan deg taddart n Uqawej i yettuɣalen ɣer tɣiwant n Micli, wagi qqaren-as Ifri n Macchabée neɣ akken i as-qqaren Wat n taddart “Lɣar n temdint” neɣ “Ifri Meɣreb”. Yebɛed ɣef tɣiwant n Ɛin Lḥemmam s wazal n 2 yikilumitren. I wakken ad tawḍeḍ ɣer Yifri n Macchabée, iḍul abrid yerna yewɛar nezzah. Adrar anda i yella yifri-a, yuli s wazal n 1483 lmitrat , s daxel n yifri, tella tfekka n yiwen umdan i iɛeddan syagi, i yettuɣalen ɣer wacḥal n leqrun. Ar ass n wussan, ur d-llin yinadiyen akken ad ẓren d acu-tt teḥkayt n umdan-a. Aṭas n wid i d-yeqqaren d akken d yiwen umeksa i yeɣlin dinna, wiyaḍ, qqaren-d d akken d yiwen i d-yusan si tmurt n Lmerruk, ceyyɛent-id akken ad inadi ɣef ugerruj di temnadt-a, maca imi ur yessin aa iberdan, yeɣli deg yifri. Ur ẓrin ar ass-a d acu i d lbaḍna n umdan-a. Akken kan ad tkecmeḍ ɣer yeifri, ad ak-id-iqabbel ṭṭlam imi ulac win i as-ixedmen leqrar i tmerrit deg umkan-a. Daxel n Yifri, semmeḍ lḥal, akken daɣen llant « les stalagmites » akked « les stalactites » mi ara mlilent « les stalagmites » akked « les stalactites » ttefɣent-d aṭas n tugniwin amedya : tameṭṭut, agrud , d ayen ara yeǧǧen amdan ad yekcem deg yiwen umaḍal ibaɛden ɣef win i nettidir . Ma yella d ljessa n « Macchabée » ur d-yugri ara deg-s ala kra , imi ur tettwaḥader ara . Xas ulamma yewɛar ubrid yettawin ɣer dinna, imerriyen, ttasen-d si tmura yemxlafen ɣer umkan-a akken ad walin «Ifri n Macchabée ». Adrar yettak-d yiwet n tmuɣli icebḥen aṭas imi texleḍ cbaḥa n ugama d lhiba n udrar.
S. Yamani