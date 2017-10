Par DDK | Il ya 1 heure | 66 lecture(s)

Zik-nni, tella yiwet n tyaziḍt tettidir nettat d warraw-is deg yiwet n taddart deg telwit. Ɣur-s mraw n yigdaḍ, tẓa deg-sen kif-kif-iten deg ssifa, d imellalen akk, ma d wis mraw yemgarrad ɣef yimezwura, mačči d amellal am nutni, netta d azeggaɣ am tfelfelt . Ɣef waya i t-ɣunzan watmaten-is deg uxxam akked tizyiwin-is deg berra. Ur t-ttaǧǧan ara ad yurar yid-sen, yerna ttaḍsan fell-as. Akka i as-xeddmen seg mi ara d-yali wass alamma yeɣli yiṭij. Ttɛayaren-t : Tifelfelt tazeggaɣt… tifelfelt taqerḥant… Agdiḍ azeggaɣ meskin, yettarra kan ɣer wul-is, seg mi ara d-yekker yekres unyir-is, yezga d uḥzin kra yekka wass, ur yessin la taḍsa la anecraḥ. Yiwen wass, tekker-d yemma-s tanezzayt am wakken tuɣ tannumi teḥseb tarwa-s, tufa tẓa n yifrax imellalen, wis mraw, azeggaɣ-nni ulac-it. Tessawel, tessawel, tuzzel ɣef uyeffus, tuzzel ɣef uzelmeḍ , amzun yeffeɣ-itt laɛqel, maca yiwen ur as-d-yerri awal. Teqqim ɣef umnar n tewwurt tettru, tkemmel aḥluli i tasa-s. Afrux azeggaɣ mi iwala yiwen ur t-iḥemmel, dɣa yehmel yerra ɣef uqerruy-is.Yerwel ɣef uxxam-nsen, yeǧǧa ɣer deffir atmaten-is i as-yerran ddunit-is d taberkant. Iteddu, iteddu, ur yeẓri anda ara t-awin yisurifen-is armi d-yeɣli yiḍ. Dɣa yufa-d iman-is deg tlemmast n yiwet n teẓgi yebrebren. Isekla-ines, seg wakken ɣezzifit, ma teṭṭaleḍ taqacuct-nsen ad ak-teɣli tcacict. Yal afurk ɣef gma-s yeẓḍa, tafat n wass ur tettaf s wansi ara d-tɛeddi, ad as-tiniḍ d iḍ ama d tanezzayt ama d tameddit. Yuɣal ufrux azeggaɣ amecṭuḥ meskin yugad. Yugad ad d-yemmager uccen ad t-isebleɛ am yiwet n tleqqimt. Ibedd deffir n yiwet n tẓebbujt, netta ittergigi am usaflaw, mačči seg usemmiḍ acku deg unebdu i yella, maca seg tugdi. Yeqmec kra allen-is, yuɣal yeldi-tent-id. Mi yeṭṭal s igenni, iwala yewwet-d tikkelt yiwen uzenẓar n lberq. Tafat-is terra tiẓgi-nni merra amzun d ass. Sdat-s tbedd-d yiwet n tmeṭṭut yettqudduren deg sser, telsa-d talaba tamellalt, imi-s i d-yesskanayen aseḍsu amellal, yugi ad yeḥbes seg ucmumeḥ. Tenṭeq ɣer ufrux azeggaɣ tenna-as : « D acu i txeddmeḍ iman-ik deg tlemmast n teẓgi ɣef leṭnac n yiḍ » ? Afrux amecṭuḥ ur nugid, yeffeɣ-d seg udhac-nni amezwaru mi i tt-iwala maca yeqqim yeggugem, awal ur t-id-yuli. Ur ttagad, ur tufiḍ d acu ara k-xedmeɣ, ala ayen yelhan, ẓriɣ d acu i k-yuɣen, ẓriɣ acimi i d-trewleḍ ɣef twacult-ik, ẓriɣ d acu i k-xeddmen watmaten-ik. Tameṭṭut-a teḥṣa merra s wannect-a acku, ziɣen d tawkilt n teẓgi, issken-akk Rebbi Tenna-as : Kkes aɣilif kra n wayen ḍsan fell-ak wayetma-k d wiyaḍ ad k-tekkseɣ tura kan, dɣa ma tebɣiḍ ad k-rreɣ tifeḍ akk igdaḍ yellan deg ddunit merra.

Tettkemmil… Seg tgemmi taqbaylit