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Tazrigt tis 8 n Alhan Wa Chabab
Achour Amroun deg umḍiq amezwaru
I tikkelt-nniḍen, tis rebɛqa, d Aqbayli i d-yufraren deg temsizzelt Alhan Wa Chabab deg tizrigt-is tis 8. D timsizzelt i d-tettheggi yal aseggas tilibizyu tazzayrit s lmendad kra n tamiwin, yecba ONDA d tkebbanit n tkeryas Kia.
Gar 18 n yinelmaden i yellan deg uɣerbaz-agi Alhan Wa Chabab, wwḍen kan tlata ɣer taggara n temsizzelt. Gar tlata-agi i yekkan, ad naf Samir, Idris akked Achour. Aneggaru-a i xtaren yimferǧen neɣ ɛad aɣraf, s ttawil n SMS, i wakken ad yili deg umekkan amezwaru. Am wakken neẓra, anelmad Achour d mm-is n Wat Ziki, deg temnaḍt n leqbayel. Ula d amḍiq wis rebɛa, neɣ arraz n teseqqamut n uktazal, tsuḥ-d anelmad-nniḍen aqbayli Bilal. Ihi, akka i yewwi Achour sin warrazen : Asawaḍ n wureɣ akked tkerrust. D aneɣlaf n teywalt i as-yefkan asawaḍ n wureɣ ass-nni n lǧemɛa, akken kan tekfa tedwilt-nni tis 8, anda ḥedren yimḍebbren n ONDA akked ENTV. Ad nesmekti d akken llan 3 n yiɛeggalen deg teseqqamut n uktazal, wigi d Nada Rayhane, Karima Nayt akked Hakim Salhi. Mebɛed sin wagguren deg uɣebaz-agi n Alhan Wa Chabab, anda llan 18 n yinelmaden, d lawan ihi, ad yessriffeg yal yiwen deg-sen i yiman-is. Aṭas n tɣawsiwin i d-lemden deg lakul-agi n uẓawan ɣef wakken i d-nnan s timmad-nsen yinelmaden-a. Ad nesmekti, daɣen, ula deg tedwilin iɛeddan, ffɣen-d yiqbayliyen-nniḍen, am Arezki Ouali, Sylia Ould Mohand…atg.
Hocine Moula