D Tiziri Chekai i d-yufraren deg tezrigt tis mraw (10)

Tazrigt tis mraw (10) n tfaska taɣelnawt n ccna amaziɣ, temdel tiwwura-s ddurt iɛeddan, deg uxxam n yidles Mulud Mɛemmeri n Tizi Uzzu. D tiddukkla tadelsant “Tarwa n Gaya” n taddart n Redjaouna s tallelt n tenmehla n yidles n Tizi Uzzu, i d-isuddsen ttiɛad-agi adelsan, ideg ttekkan ddeqs n yicennayen ilemẓyen. Yal wa anta lwilaya iseg i d-yusa, llan wid i d-yerzan seg Batna, Oran, Tiaret, Ghardaia, Béjaia, Tizi Ouzou...atg. Llant daɣen terbuyaɛ i d-yusan ad ttekkin deg temsizzelt-agi n ccna i yuɣalen d aɣerbaz n ccna i yiḥafaḍen.Tazrigt-agi tis 10 n useggas-agi, tella-d d tajmilt i ucennay bu 40 n yiseggasen n ccna d timeɣnest n tmaziɣt, wagi d Ouazib Mohand Ameziane. Ass-nni n letnayen yezrin, i d-tella temsizzelt n taggara n tfaska-agi, i yebdan acḥal-a. Ma deg tsebḥit n wass-nni n ssebt, llant-d temsikniyin n tewlafin n ucennay-agi iwumi tuɣal tejmilt aseggas-a. Tella diɣ tin n tmeddurt-is d umecwar-is n ccna. Am wakken daɣen i d-seknen imagraden n tɣamsa yettwarun fell-as d wayen i d-yefka i tezlit taqbaylit. Ma deg tmeddit n wass, llant-d tnagiyin sɣur yimeddukkal-is d yicennayen i t-iɛucren aṭas. Ma d ass-nni n lḥed 13 d letnayen 14 maggu 2018, yella-d deg-sen usenqed d uktazal n yimsizwiren sdat n teseqqamut n ufran, yebnan ɣef Item Ali, Hocine Moula akked Hoceini Djamel. Tella-d temsizzelt-agi taneggarut n ccna sdat yimferǧen, anida yal tarbaɛt neɣ yal imekki isebgen-d tizemmar-is d wayen yeksel, yecban ṣṣut ḥlawen, asusru iwatan...atg. Deg tezrigt n useggas-agi, aṭas n terbuyaɛ i d-yerran i teɣri n tddukkla-agi, yecban Azday n Béjaia, llant tid i d-yusan seg Bouira, Batna akked Ghardaia...atg. Taseqqamut n ufran, tefka arraz wis tlata i terbaɛt n Uzday n Béjaia i yeṭṭfen amḍiq wis tlata. Ma d tarbaɛt Youba n Batna, tewwi arraz wis sin, mebɛed mi teṭṭef amkan wis sin n umyezwer. D tilemẓit-agi Tiziri Chekai, i yeṭṭfen taqacuct n umyezwer, mebɛed imi i d-tufrar deg umḍiq amezwaru. Mebɛed mi i d-banen yigemmaḍ-agi ineggura, tlata-agi i d-yufraren, cnan-d akk tizlit, ula d Bilel yewwin arraz n teseqqamut deg tedwilt n “Alhan wa Chabab” n useggas-agi, yecna-d yiwet n tezlit ula d netta. Am wakken daɣen i d-yecna yiwet-nniḍen Ouazib Mohand Ameziane, bab n tejmilt n tezrigt-agi tis 10. Ma d iɛeggalen n teseqqamut n ufran, yal yiwen d acu i iwala deg tezrigt n useggas-agi. Dɣa yezwar-d Mass Moula, imeslay-d ɣef yilugan d tulmisin iɣef ibedd uktazal d usenqed n temsizzelt-agi. Yenna-d ɣef wannect-a: “ Aktazal n teseqqamut n ufran, yebna ɣef waṭas n tulmisin, yecban: asusru igerrzen, asefhem n wawal, ṣṣut d taḍat yeddan akken twata...” Ikemmel yenna-d: “ Ilaq ad iqadder anya (rythme) n tezlit-nni i d-yecna akked tignatin n ccna ɣef usayes”. Ma d Mass Item Ali, netta si tama-s yenna-d: “ Aseggas-agi yuli aṭas uswir n yimekkiyen-agi, daymi yewɛer ufran gar wayen yelhan kan. Ilugan neɣ tulmisin n uktazal swayes nxeddem d tiɣelnawin neɣ ɛad d timaḍlanin, imi wid i d-yufraren deg tezrigin yezrin sbeɛden amecwar deg temsizzelt n Alhan wa Chabab. Ma nudder-d Celia Ould Mohand, Arezki Ouali i d-yufranen deg tzrigin iɛeddan di tfaska-agi n ccna, ufraren-d ula deg Alhan wa Chabab. Ula d ilemẓi Bilel Mohri, iɛeddan seg tfaska-agi, iḥella-d arraz n teseqqamut deg tezrigt n useggas-agi deg Alhan wa Chabab. Am wakken daɣen i d-yuɣal Djamel Hoceini ɣer tegnatin ideg tɛedda tezrigt-a, dɣa iberreḥ-d: “ Lebɣi d leḥrara n umḥezwar teḥder ddima, yal yiwen yefka-d ayen yeffren deg-s, dayen i iṣeɛben aktazal-nsen sdat n tesqamut n ufran. Nwala ixulaf n tezlit taqbaylit, dayen yessefraḥen imi mazal ilemẓyen iɣef ara nettkel ɣer sdat...”.

A. A.