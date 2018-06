Tettili-d tcemilt i usizdeg n taddart

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Imezdaɣ n taddart n Tḥanut deg tɣiwant At Ɛissa Mimun, ttefɣen-d, tameddit n yal taggara n ddurt, deg waggur-agi n Ṛemḍan i wakken ad sizedgen taddart-nsen. D tiɣri n tesqamut n taddart-agi, iwumi i d-yerra yal amezdaɣ meẓẓi, meqqer. Yal wa ixeddem ayen yezmer, yal wa yefka-d ayen yesɛa, wa d cci wa d tikti...atg. Ddukklen yiffaden-nsen ɣef yiwen yiswi i ten-yerḥan d aseḥbiber ɣef twennaḍt d usizdeg n taddart. Acḥal d abrid tura i d-ffɣen, yal tikkelt d acu xeddmen. Tikkelt d afraḍ n tregwa n waman d yiberdan yellan daxel n taddart-agi, tikkelt d tuẓut n yijeǧǧigen d ṭṭjur (...). Cebbḥen taddart-nsen s yijeǧǧigen, amḍiq ansi i d-tɛeddaḍ yettriḥ iẓid. Ugar n 100 n yijeǧǧigen d 100 n yisekla i teẓẓa tddukkla “Amgud”, yesseḥbibiren ɣef ugama deg taddart-agi n Tḥanut. Mi d tameddit, ad twaliḍ ttefɣen medden wa deffir wa, yal yiwen acu i d-yewwi yid-s. Yiwen d taberwiṭ, wa d aqabac d lmesḥa, wayeḍ, wayeḍ... Xeddmen deg tegnatin n tumert d unecraḥ, dayen i d-irennun sser i lxedma-agi-nsen. D tagnit ideg ttemɛawanen wat taddart ɣef tɛekkumt ẓẓayen, yecban tin n twennadt. Yal taqrart txeddem deg udewwar-is, i wakken ad tesban iberdan d tregwa n waman ireglen. Yal yiwen ad iḥulfu i yiman-is yessizdig lḥara-s neɣ axxam-is, acu kan ddukklen ur tt-fiqin ara alamma ufan-d iman-nsen gerrzen adewwar neɣ taqrart-nsen. D tagnit n umlaɛi daɣen, dɣa wannect-agi; yenna-d yiwen urgaz n taddart-agi: “Di lecɣal yecban wigi, ttemyuɣalen medden ladɣa ma yecrek-iten uxeddim. Llan kra ttkemmilen tudert lwaḥid, llan wiyaḍ mi yekfa ccɣel-nni yal wa yettuɣal s amkan-is”. D amedya daɣen i tuddar n tɣiwant-agi n At Ɛissa Mimun, i wakken ad tent-cbun. I lmend n waya, yenna-d yiwen umɣar si taddart-agi: “Ur umineɣ ara taddart-nneɣ ad tuɣal ad teddukkel am zik, i wakken ad d-nebgen iman-nneɣ nesɛa akk lḥir d leḥmala n taddart-nneɣ. Nessaram ula d tudrin-agi i d aɣ-d-yezzin, ad aɣ-ɛandent ula d nutenti ɣer wayen yelhan”.

A. A