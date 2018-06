Sḥassfen yimsuddsen imi ur llin ara s waṭas yinelmaden d yiselmaden

Par DDK | Il ya 2 heures 2 minutes | 121 lecture(s)

I lmend n usmekti n umulli wis 20 n tmenɣiwt n umedyaz d ucennay neɣ anaẓur aqbayli amḥaddi Lwennas Matub, tessuddes-d tesdawit n Abderrhmane Mira n Bgayet yiwet n temlilit tussnant tagraɣlant, i yeddan ɣef teɣzi n tlata wussan-agi: ttlata 19, larebɛa 20 akked wass-nni n lexmis 21 deg waggur-agi n yunyu.

D timlilit i d-yuɣalen ɣer tudert neɣ tameddurt n ufennan d umeɣnas n yizefran n umdan Lwennas Matub. Llan-d daɣen yisaragen ɣef tmedyazt-is d yisefra-s, ama s tezrawin n unadi neɣ s tselḍin n yimussnawen n tmedyazt. Am wakken diɣ i d-llan yisaragen ɣef uẓawan akked ccna n uḥeddad n wawal-agi aqbayli, yefkan tudert-is d yiman-is d asfel ɣef tmurt n Leqbayel. Asuddes n temilit-agi, yella-d sɣur tesga n tutlayt d yidles n tmaziɣt akked tmezdayt n tsekliwin d tulayin n tesdawit n Bgayet, s tallelt n Usemmas n tegmi deg tutlayt d yidles n tmaziɣt. D tazeqqa n yisaragen n tesdawit n Abderrhmane Mira i yellan deg Ubudaw ideg i d-yeḍra leqdic-agi ameqqran, i yuɣalen d tajmilt i umẓawan ameqqran Matub Lwennas. Ulamma ahil i d-yeḍran deg temlilit-agi, yella-d d anesbaɣur, maca ur d-rzin ara aṭas n yinelmaden ɣer tzeqqa n yisaragen n tesdawit n Ubudaw. D ayen iɣef yessḥasef aṭas yixef n tesga n tutlayt d yidles n tmaziɣt, Massa Lynda Ouatah deg wawal n tazwara n temlilit-agi tussnant. Tenna-d ɣef wannect-a: “Sḥasfeɣ aṭas, imi d timlilit tagraɣlant tussnant i yiwet gar tgejda n ccna d tmedyazt taqbaylit, maca tazeqqa d tilemt s yinelmaden!”. Tkemmel tenna-d: “ Ulamma ahil yella-d d amerkanti, maca xuṣṣen mliḥ yimsefliden, d asteqsi war tiririt”. Aṭas n yiselmaden n tesdawiyin n tmurt n Lezzayer i d-yerran i teɣri-agi, gar-asen Kamel Bouamara, Fadila Kaci, Karima Belkhamsa, Mohand Haddad, Loubna Benhaini... seg tesdawit n Bgayet. Seg tesdawit n Tizi Uzzu, llan-d di ttiɛad aṭas n yiselmaden, gar-asen: Mohamed Rezzik, Zohra Ibri, Nait Chabane Takfarinas, Rachida Fitas, Mohand Akli Salhi, Said Chemakh...atg. Ma seg tesdawit n Tubiret, rzan yiselmaden-agi: Mohammed Djellaoui, Nourdine Bellal, Chikhi Hakim...atg. Llan daɣen yiselmaden n tesdawin-nniḍen n tmurt n Lezzayer, gar-asent: tin n Blida 2, Batna, Tindouf, Mila. Am wakken daɣen i d-rzan yimsaragen-nniḍen si tmura tiberraniyin, gar-asent: tasdawit n Ottawa, tin n Fransa, tin n Agadir di Lmerruk. Gar sebɛin-nni n tmenniwin (communications) i d-yellan ɣef teɣzi n temlilit-agi, llant-d kra s tutlayt n tmaziɣt, kra-nniḍen s tefransist ma d tiyiḍ s tutlayt n taɛrabt. Ula d iselmaden-agi neɣ imnadiyen-agi, yal yiwen d acu yessɣar, wa deg Ugezdu n tmaziɣt, wa deg win n tefranist, wa deg win n taɛrabt, wa deg tfelsafit, wa d tasekla, wa d tasnilest...atg. Ass-nni n ttlata 19/06/2018, ɣef 09h alamma d 11h, tella-d tulya tunṣibt n temlilit-agi. Yella-d deg-s wawal n yimsuddsen n leqdic-agi ussnan, gar-asen Lynda Ouatah, Boualem Saidani, Kamel Bouamara, Tidjet Mustapha...atg. Ma d iswi n temlilit-agi, ɣef wakken i t-id-nnan yimsuddsen-agi: “Yella-d d asissen iwatan ɣef wayen akk i d-yefka d wayen i d-yeǧǧa Matub ama d tamedyazt, ama d aẓawan ama d isental iɣef yessefra akked talɣiwin swayes yessefra...atg”. “D tagnit daɣen, i d-yesddukklen imussnawen d yiselmaden d wid akk iḥemmlen Lwennas, d tagnit daɣen n tmussni d tussna, imi i d-yella ubeddel n tmuɣliwin d tmussniwin ɣef urgaz-agi ameqqran”. Syin akkin, seg 11h alamma d 12h30, tella-d tiremt tamezwarut n temlilit-agi, ideg i d-llant 3 n tmenniwin ɣef tfelsafit d umennuɣ n Matub. Ma deg deg tmeddit n wass, seg 14h alamma d 17h30, d tiremt tis snat n temlilit-agi, llant deg-s 12 n tmenniwin i d-yewwin awal ɣef tmedyazt-is d ccnawi-ines, d temsal-nniḍen. Yal tamenniwt ɣur-s 15 n ddqayeq, yerna yal mi ara tekfu yiwet n tiremt, yettili-d uzgen n ssaɛa i uskasi. D wigi i d ilugan s wayes tedda temlilit-agi ɣef teɣzi n kraḍ wussan, i d-nebder yakkan. Ass-nni n larebɛa 20/06/2018, yella-d d ass wis sin n temlilit-agi, llant deg 24 n tmenniwin ɣef teɣzi n wass. Deg tnezzayt, seg 08h d uzgen alammi d 12h d uzgen, llant-d mraw n tmenniwin, gar-asent tamezwarut-nni n Mass Mousa Imarazene, tinna n Mustapha Tidjet akked tneggarut-nni n Mass Said Chemakh. Yal yiwet deg-sent, acu n tikti neɣ asentel iɣef i d-tewwi awal.

Ma deg tmeddit n wass, si 14h00 alammi d 17h30, llant-d 14 n tmenniwin, gar-asent tinna n Massa Hassiba Kherbouche, i d-yewwin awal ɣef wazal n tmedyazt n Lwennas Matub deg uselmed n tmaziɣt. Gar-asent daɣen tinna n Massa Tassadit Yahiaoui d Ghania Mouzarine, i d-yewwin awal ɣef tugna n usḥissef d uweṣṣi deg usefru “Tissirt n nndama”. Ma d ass-nni n lexmis 21/06/2018, yella-d d ass aneggaru n temlilit-agi. Deg tnezzayt-is, si 08h d uzgen alammi d 12h d uzgen, llant-d 11 n tmenniwin. Gar-asent tinna n Mass Baymout Bilal, i d-yewwin awal ɣef wawalen atraren i isemres Matub deg tmedyazt-is. Gar-asent daɣen timenniwt tamcarekt gar Massa Ourida Aissou akked Massa Lynda Ouatah, i d-yewwin awal ɣef umawal n tmedyazt-is, gar usemres n wawal aqbur d usnulfu. Tella-d diɣ tinna n Mass Mohamed Rezzik, ɣef uẓawan n Matub deg tezlatin-is. Ma deg tmeddit n wass, si 14h00 alammi d 16h15, llant-d 09 n tmenniwin tineggura n temlilit-agi. Gar-asent tinna n Mass Yacine Meziani, i d-yewwin awal ɣef tezlatin n umezruy n Matub. Ma d taneggarut maḍi, tella ɣef usemres n wawalen imaynuten d yireṭṭalen deg tezlatin-is. Ma seg 16h30 alammi d 17h30, tella tesfugla n taggara, ideg tessuli temlilit-agi s ufraq n yigerdasen n uttekki i yiselmaden-agi d yimsaragen-agi. Ma ɣef tegnatin ideg tɛedda temilit-agi, tenna-d Massa Lynda Ouatah: “Tɛedda deg tegnatin igerrzen, tajmilt-nneɣ i yal yiwen i d-yerran i teɣri-nneɣ, ama d ineɣmasen, imsaragen, iselmaden, inelmaden...atg”.

Adaoun Abdelghani