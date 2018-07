Tikci n warrazen i wid i d-yufraren

Par DDK | Il ya 53 minutes | 71 lecture(s)

Thegga-d ddurt iɛeddan tɣiwant n Ayt Smaɛel yiwet n temlilit i usebɣes n warrac ifazzen seg wid i d-yewwin, s tlemmast igerrzen, ikayaden n taggara n useggas n uɣerbaz amenzu d ulemmas. Yeḍra-d ttiɛad-a, i d-yettwasuddsen i lmend n umulli n tmunent n tmurt n Lezzayer, deg Uxxam n ugraw aɣerfan n Ayt Smaɛel, akked warrac d yibabaten-nsen d kra n yinebgawen. Yewwi-d deg wawal-is uselway n tɣiwant-a iɣef i d-nettmeslay, ɣef umecwar n yinelmaden i d-yettwaɛerḍen, yesnemmer-iten syin yessebɣes-iten ad kemmlen abrid-nsen n tezrawin s wugar n tḥerci d lebɣi. Akken, ɣer taggara, ad ɛeddin ɣer tegnit n tekci n warrazen i wid i ten-yuklalen. Sya ɣer din, ad d-iɛeddi yiwen n yimḍebber n tɣiwant neɣ n twacult, ad imud arraz i yiwen seg yinelmaden. Ayendin d izmummgen i d-yettwasunɣen deg wudmawen n warrac, mi asen-d-yettwahegga usebɣes deg tegnatin am tidak, rnu mmektan-d, am nutni am yibabaten, yeffeɣ leɛtab-nsen ɣer tafat. Ad d-nesmekti d akken deg wayen yeɛnan afmiḍi (pourcentage) n uɛeddi n warrac n uɣerbaz amenzu ɣer ulemmas, yessefraḥ deg yakk taɣiwant n Ayt Smaɛel. Ma yella d wid n uɣerbaz alemmas, yella wanida yuli uswir, yella wanida isubb. Tura yerra uxemmem n yimezdaɣ ɣer yigemmaḍ n ukayad n BAC ara d-ibanen ass n 20 yulyu.

M. K.