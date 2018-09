Tɛedda akken iwata tejmilt i Nur At εmaṛa akked d Kaysa Xakifi

Par DDK | Il ya 4 heures 22 minutes | 174 lecture(s)

Tella-d ass n sed 15 di cutember yezrin, s ddaw leεnaya n tdukkla Axxam amaziɣ tzabut s tira n tmaziɣt, d tajmilt i umeɣnas Nur At Amara, akked tmarut Kaysa Xalifi, deg rreḥba n usmel (forum ) n udlis.Timlilit-a, tessemlal-d kra n wid iḥemmlen taqbaylit, yebɣan ad yexdem fell-as, imi argaz-agi iwumu rran tajmilt, d win i d-yefkan aṭas i teqbaylit d tmaziɣt s umata. Deg tallit anda ur llin ara aṭas n wid yettarun s tmaziɣt, netta ixeddem-aɣ-d timsirin, i yellan d llsas i umur ameqqṛan n wiḍ i d-yeffɣen ass-a d imura, d imedyazen. Amedya d tamarut taneɣmast Kaysa Xalifi, fell-as talwit, i yellan tettabaε tadwilt-is deg tiliẓṛi. Aṭas i d-yerran i tiɣri-a gar-asen imura s tutlayt tamaziɣt/taqbaylit d wid yettwassnen s timmeɣnest am Unaẓur Zedek Mouloud, Arezki Rabia akked Madjid Soula. Am akken i aɣ-tenna Massa Samia At Amara, taselwayt n tddukkla-a, i yumren nezzeh imi ṭṭuqten wid idefren abrid n urgaz-is, fkan-as azal-is i tutlayt. Dɣa tenna-aɣ-d : «Ferḥeɣ ayendin imi aṭas n Yiqbayliyen i d-yerran i teɣri, ama d amectuḥ neɣ d ameqqṛan, d argaz neɣ d tameṭṭut. Ula d tazeqqa anda i nexdem leqdic-nneɣ, teččur s lekmal-is. Usan-d azal n 120 n yimekkiyen, gar-asen 80 ttarun akken ilaq, 28 tira-nsen tgerrez, ma d ayen i d-yeggran tura kan i bdan amecwar n tira. Dɣa d ayen yessefraḥen imi llan wid inejren abrid n Nur d Kaysa ». Tkemmel deg wawal-is: « Ilaq yal yiwen, ad d-yefk ayen iwumi yezmer akken ad yidir yidles d tutlayt-nneɣ ». Γer taggara, ad d-nekfu s wawal n Dda Nur, i t-id-yugmen ula d netta sɣur Dda Lmulud : « yella yiwen, yella ulac-it, yella yiwen, ulac-it yella ». Ihi kunwi ɣas ma yella ulac-iken, tezgam deg wulawen i lebda.

K. K.