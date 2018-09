Ad tili tezrigt tis 16 gar 27 d 29 cutember 2018

Par DDK | Il ya 4 heures 21 minutes | 127 lecture(s)

Yebda yakan uheggi n tezrigt tis mraw d seddiset (16) n tmeɣra n tazart, i d-tessuddus yal aseggas tuddsa “Figuiers-culteurs” n Béni Maouche deg lwilaya n Bgayet.

Tazrigt n usegga-agi, ad d-tili ussan n 27 d 28 akked 29 cutember 2018, dima deg ssuq n tama n Béni Maouche, yettwassnen mliḥ s tneqlin. Yetturaǧu deg tezrigt n useggas-a, ad yili wahil d anesbaɣur, ama si tama n yirmad idelsanen ama si tama n temsikniyin. Aṭas n yimsikniyen ara yilin di ttiɛad, gar-asen wid ara yilin n dinna kan n Béni Maouche d wid ara d yerzun si tamiwin-nniḍen n Bgayet, ɣer tama n wid n lwilaya n Ṣeṭṭif d wiyaḍ...atg. Am wakken daɣen i yetturaǧu ad d-yili wawal s telqey ɣef yibaɣuren n lbexsis d tazart ɣef tezmert n umdan akked wazal-is deg tdamsa n tmurt. D tagnit i yimerriyen i wakken ad d-isinen tamnaḍt-agi n Béni Maouche i icebḥen s waṭas. Am wakken daɣen ara d-walin ayen tekseb d agerruj, gar-asen leṣnaf yemxalafen n lexrif. D tagnit daɣen i wid yebɣan ad a-aɣen iḥbuben neɣ iniɣman s leṣnaf-nsen yemgaraden. Ma d iswi n usiher-agi, i yuɣen amkan deg tama-agi d tmurt n Leqbayel merra, d asuddukkel gar yifellaḥen yesnuzun akked yimerriyen i d-yettaɣen ayen bɣan. D tagnit diɣen i usenɛet n lɣella yemxalafen n tazart d wayen i d-ittekken seg-s, am wakken daɣen i d-tettawi tmeɣra-agi abaɣur i temnaḍt-agi n Béni Maouche. Ɣer taggara, ad-nesmekti kan belli, deg useggas yezrin ugar n 157 n temsikniyin i d-yellan, sɣur ifellaḥen n 21 n tɣiwanin, 11 deg-sent d tid n Bgayet ɣer yidis n 10 tiyaḍ seg Ṣeṭṭif.

Ghani Amazigh