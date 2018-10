Ad tebdu ass-a, ad tkemmel alamma d ass n larebɛa

Par DDK | Il ya 1 heure | 86 lecture(s)

Tebda tezrigt tamezwarut n Rreḥba taɣelnawt n tfellaḥt d usnulfu, tasebḥitn wass-agi n letnayen amenzu n tuber 2018, ad ikemmel ttiɛad azekka d seldazekka.

D tazeqqa n waddal Said Tazrou n lwilaya n Tizi Uzzu, ideg i d-yettili leqdic-agi meqqren, yewwin asentel-agi: “Asnulfu i lmend n teɣlest timseččit”. D taxxamt n tfellaḥt n lwilaya n Tizi Uzzu (CAW) i d tamsuddest n rreḥba-agi i ijemlen ugar n 300 n yimsikniyen, i d-yerzan seg 13 n lwilayat n tmurt n Lezzayer. Ma d iswi n rreḥba-agi, “D asexdem n wallalen atraren deg tfellaḥt ara d-yuɣalen s ubaɣur ɣef tdamsa n tmurt”, i d-yenna imḍebber amezwaru n ssrabes n tfellaḥt n lwilaya-a Mass Laib Makhlouf. Ikemmel yenna-d “D abrid swayes ara neǧǧren abrid gar tesdawit akked yifellaḥen, i wakken ad yili usfaydi s tmussni d yinadiyen n yisdawen-agi deg uḥric-agi n tfellaḥt akked tiknulujit tamaynut”. Am wakken daɣen i d-yenna belli, “ Rreḥba-agi d tagnit daɣen, ara d-yessemlilen imussnawen n tiknulujit d yifellaḥen, i wakken ad yili useḥres n usexdem n tarrayin tijdidin n ufares, yettɛawanen deg usnerni n lɣella d usefti ugar di kra n urmud i ixeddem ufellaḥ”. Walan-tt diɣ yimsuddsen-agi, d ttawil i usnerni n useǧhed n tɣara n yifarisen idiganen, d tallelt daɣen s tmuɣli tatrart i ufellaḥ d imsefti s umata. Rnu ɣur-s, d tagnit i useǧhed n wassaɣ gar uḥric n tfellaḥt d win n unadi ussnan (tasdawit). Yetturaǧu sya ar seldazekka, ad rzun ɣer din wazal n 200 000 n yimerriyen, ama si lwilaya n Tizi Uzzu ama seg lwilayat-nniḍen n tmurt. Azal n 100 n yimseftiyen deg uḥric n tfellaḥt i d-yeskanen axeddim-nsen, 90 n yimsikniyen-nniḍen iseftan deg uḥric n tdamsa, ttmalen-d i medden ayla-nsen. Ugar n 120 n yimsikniyen-nniḍen d wid ixeddmen aseglet (transformatoin) n yisufar-a: ayefki, aguglu, tamemt...atg d wiyaḍ. Mazal ad ikemmel wahil n rreḥba-agi tamezwarut, deg sin wussan-agi sdat-nneɣ, gar yisaragen akked temsikniyin, asenɛet n tarrayin timaynutin n tfellaḥt, akked waṭas n leqdicat-nniḍen. Am wakken diɣ ara d-ilint snat n temsizzliyin, yiwet deg uḥric n tfellaḥt tayeḍ deg usnulfu, ad ttwaferqen warrazen n temsizzliyin-agi ass n larabɛa deg tesfugla n taggara. Ad d-nesmekti kan belli, rreḥba-agi tettili-d s tallelt n waṭas n yidisan di lwilaya n Tizi Uzzu, yecban tanmehla n lwilaya n Tizi Uzzu n ssrabes n tfellaḥt, aseqqamu aɣerfan awilay (APW)...atg ɣer tama n ssrabes n tfellaḥt n lwilaya-a timsuddest.

Adaoun Abdelghani