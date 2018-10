Asfuggel n tedyanin n tuber 1988

Par DDK | Il ya 46 minutes | 66 lecture(s)

I lmend n usfuggel n umulli wis 30 n tedyanin n ṭuber 1988, ihegga-d Ugraw Ttigawin Ilemẓiyen (RAJ) ahil d ameqqran deg umaṭṭaf-is ideg kkin ayendin d isegbaren n umennuɣ ɣef tlelli, n yimura, n yineɣmasen d yimeɣnasen isdukklanen. Yella-n wawal abeɛda ɣef termit n walbaɛḍ seg-sen, ɣef wazal n tuffɣa-a s iberdan, ɣef unamek-is di tallit-nni d wayen akk i d-tewwi i unnar asertan seg yimir-nni ar ass-a. S uberriḥ n «Ṭuber 88, amennuɣ ur nmid», yettekcam warmud-a, am waṭas-nniḍen i d-yessuddus, deg tsertit n ugraw-a deg umennuɣ ɣef yizerfan n umdan di Lezzayer, d useḥbiber ɣef tugdut d wayen akk yellan d tilelli n uɣerman, ama n umeslay, n usɣan neɣ n kra-nniḍen. Dɣa, ass n 5 ṭuber, rzan aṭas n yimeɣnasen ɣer ubraḥ n yimeɣrasen ideg sersen iɛemmuren n yijeǧǧigen ɣef yiman n wid yeɣlin di tnekra-nni. Ad d-nesmekti d akken tanekra n ṭuber 88 d tin iɣef iɛewwel ugdud s lekmal ad bedlent tegnatin n tudert di Lezzayer, i yeṭṭef aṭas-aya yiwen n ukabar (FLN). Am wansayen-is ɣef tallit-a tazamulant n umezruy, ula d awal yefka-t umaṭṭaf RAJ «Tiɣri n yilemẓiyen » i medden s umata akken ad d-fken tamuɣli-nsen ɣef tedyanin n ṭuber 88. S «Lwaḥi i uḥraz n wayen i d-yettwaqḍan di ṭuber 88», yebɣa ugraw-a n RAJ ad yesḥulfu ilemẓiyen ɣef wazal n tuṭṭfa deg yizerfan i d-yettwaḥellan ar tura, war ma yeḥbes umennuɣ amagday asertan i wawwaḍ ɣer yiswan-nniḍen. Ɣer taggara, yelha ad d-nawi awal ɣef wahil n usfuggel n tedyanin-a di tamiwin-nniḍen. Imi mačči aṭas i d-iberrḥen s kra n warmud beddemma, ladɣa ikabaren, am wakken taluft-a n tugdut d yizerfan n umdan ur ten-tecqi akkit. «Tigawt-a n usfuggel nennum-itt nekni s Ugraw Tigawin Ilemẓiyen, imi nettwali belli seld timunent, d win i d aneḍruy ameqqran i d-yellan aredqal, meskud yeslal-d tagnit amek ad d-lalen waṭas n yikabaren», i aɣ-d-yenna uselway n RAJ Mass Fersawi Luhab.

M. K.