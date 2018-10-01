Par DDK | Il ya 1 heure | 78 lecture(s)
Tizi Uzzu
I tikkelt tamezwarut ara d-ilal umaṭṭaf Web n tɣamsa
I tikkelt tamezwarut di lwilaya n Tizi Uzzu ad yili uɣerbaz n tɣamsa akked teywalt. Wagi d aɣerbaz n Media pro. Iselmaden n uɣerbaz-a, d ineɣmasen, ama di TV, deg umaṭṭaf neɣ di tɣamsa yettwarun. Xeddmen timsirin deg wayen yeɛnan taɣamsa s umata. Ddurt iɛeddan, fkan-asen igerdasen i yinelmaden i yekkfan tannant deg uɣerbaza. Xeddmen yineɣmasen tidwilin am wakken deg srid. Yal yiwen yemmeslay-d ɣef tirmit-is deg uɣerbaz-agi. Syin yal yiwen, yewwi-d asentel deg tedwilt i d-yeslal netta s timmad-is.Akka dɣa ara naf tidwilin ɣef yidles, tatiknulujit , isallen sya u sya, addal...atg. Ma yella d anemhal n uɣerbaz Mass Ould Oulhadj Karim, netta si tama-is, ibarreḥ-d s yiwen n usenfar n tlallit n umaṭṭaf di le Web. Ad d-nesmekti kan d akken amaṭṭaf n JSK seg uɣerbaz-agi i yebda. Ihi akken i d-nenna belli amaṭṭaf n uɣerbaz d amezwaru ara d-yilin di lwilaya n Tizi Uzzu. Ad tili daɣen tansa tiliktrunit ara yestkelfen s yisallen yemxallafen. Ma yella nuɣal ɣer yisenfren i yexdem Mass Ould Oulhaj Karim nezmer ad d-nader : anasiw n tira s tmaziɣt akked usnas AZUL i uselmed n tutlayt n tmaziɣt i yigerdan. Ad neqqim kan deg uselmed, maca tikkelt-a, ad d-yekcem umaṭṭaf imi ad yili usenfar : tidwilin ɣef uselmed n tmaziɣt ara d-yilin s lemɛawna n Useqqamu unnig n timuzɣa akked d Tneɣlaft n teywult. Anect-a, d asebɣes i yilmeẓyen i iḥemmlen taɣamsa daɣen d asnerni d usuzer n tutlayt n tmaziɣt, acku i wakken ad d-tifrir tmeslayt, ilaq ad tt-mmeslayen yimdanen.
Souhila Yamani