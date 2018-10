Tessuli s tejmilt meqqren i Djamel Allam

Par DDK | Il ya 14 minutes | 7 lecture(s)

Ass-nni n letnayen yezrin 22 tuber 2018, i tessuli tezrigt tis ṭzat (9) n Tfaska tagraɣlant n umezgun n Bgayet, i d-yellan d tajmilt meqqren i ucennay Djamel Allam. Tazrigt-agi tis 09 n tfaska, i d-yellan deg tmanaɣt n Yiḥemmadiyen (Bgayet) deg Uxxam n umezgun amniḍan Abdelmalek Bouguermouh n Bgayet, d ashier adelsan agraɣlan. Imsuddsen n tfaska, gan tazrigt-agi tamynut d tajmilt i ucennay ameqqran aqbayli Djamel Allam, i yewweḍen leɛfu Ṛebbi ussan iɛeddan. D ttiɛad adelsan, yeddan ɣef teɣzi n ddurt, imi yebda ass-nni n lḥed 14 tuber, yekfa ass-nni n letnayen 22 tuber. Ttekkant deg-s 5 n tmura: Tunes, Maser, Swis akked Ṭelyan s yiwet n tmezgunt i yal tamurt, ma d tamurt n Fransa tettekka s 3 n tmezgunin ɣer tama n tinna n “Ḥzam Lɣula” n Malek Bouguermouh. Am wakken, daɣen, i d-llan 4 n yisaragen deg tesdawit n Abderrahmane Mira n Aboudaou, i d-yewwin awal ɣef 4 n yisental yeqqnen ɣer umezgun n tlawin. Ma deg wass aneggaru n tfaska-agi, i d-yellan ass-nni n letnayen iɛeddan, rran tajmilt-nniḍen i yinebgi n yiseɣ (lḥerma) n tedwilt-agi, i urgaz n umezgun d ssinima Azzayri Sid Ahmed Agoumi i lmend n umecwar-ines igerrzen deg umezgun, ssinima d tliẓri. Aṭas n leqdicat idelsanen i d-yellan deg tejmilt-agi-ines, gar-asen tinagiyin ɣef tudert-is d umecwar-is ama deg umezgun ama deg ssinama neɣ deg uxeddim, dɣa yenna-d: “Nnig termit-inu deg umezgun, imuhel n tedbeltdeg yimezgunen n Qsenṭina, Ɛennaba d Lezzayer akked Tizi Uzzu. Ulamma sɛeddeɣ 27 n yiseggasen deg tedbelt, seɛyan-iyi, maca lemdeɣ-d aṭas n tɣawsiwin”. Ma si tama-s imḍebber amezwaru n tfaska-agi, Mass Benaïssa Slimane, yenna-d deg tnagit-is ɣef uzeffan-agi ameqqran : “Agoumi, ur d-ilul ara i wakken ad yili d anaẓur, maca netta ilul-d d anaẓur”. Ad d-nesmekti kan belli Sid Ahmed Agoumi s yisem n Sid Ahmed Meziane, ilul ass n 05 tuber n 1940, deg Bologhine di Lezzayer Tamaneɣt. Yettekka deg waṭas n yisenfaren deg Fransa, Beljik, Swis d Kanada. Ifeǧǧeǧ ladɣa deg umezgun anda i d-yurar deg tmezgunin n kra seg yimura izzayriyen meqqren, gar-asen Mohamed Did, Mouloud Feraoun, Mouloud Mammeri, Rachid Boudjedra, Rachid Mimouni, Malek Haddad, Kateb Yacine, am wakken daɣen i d-yurar deg wazal n 50 n yisura n ssinima.

Ghani Amazigh