Tella taddart n Thanouts deg ttiɛad

Par DDK | Il ya 53 minutes | 48 lecture(s)

Lewziɛa, akken i d as-qqaren deg tama-a neɣ timecreḍt d yiwen seg wansayen i tesεa tmurt n leqbayel. Xeddment-tt tudrin deg tallit-agi n ḥertadem.

Tikkelt-agi, nextar ad d-nawi awal ɣef tmecreḍt n ḥertadem deg tɣiwant n Ait Aissa Mimoun. Llant tuddar i tt-ixedmen ass-nni n umenzu n unbir (lexmis) neɣ ass-nni n lǧemɛa. Aṭas n tudrin n tɣiwant-agi, i imuggren tiwwura n useggas n tfellaḥt s tmecreḍt, ass-nni n lexmis amenzu n unbir, d tudrin-a: Ighil Bouchene, Igunane Ameur, Tagemount, d tiyaḍ i tt-ixedmen. Llan diɣ tid i tt-yuɣen ass-nni n lǧemɛa iɛeddan 02-11-2018, ad nebder gar-asent : Ikhelouiene, Tahanouts, d tiyaḍ-nniḍen. Am wakken daɣen, llant tid ur tt-ngi ara aseggas-agi, am Ait Khelfats, Tizi Tzeggarth…atg. Deg tazwara, nefren ad d-nmeslay s telqay ɣef lewziɛa n taddart n Tahanouts, syin ad nemmeslay ɣef wazal i yesɛa wansay-agi deg tmetti taqbaylit. Deg taddart-agi n Tahanouts, i yellan d yiwet gar 23 n tudrin n tɣiwant n Ait Aissa Mimoun, uɣalen yimezdaɣ-is di sin n yiseggasen-agi ineggura ɣer wansay n lewziεa, yettwassnen s yisem n tmecreḍt n ḥertadem, i d-yettilin yal aseggas deg tazwara n waggur n unbir. Akken kan ara iɛeddi umenzu n leḥlal, i d-yettilin yal ass n 28 tuber, ttqabalen yimezdaɣ n taddart-agi d tuddar merra n tmurt n leqbayel tiwwura n useggas n tfellaḥt s yiweǧǧiben akked lewziɛa. Tasebḥit n wass-nni n lğemεa 2 deg waggur-agi n unbir ideg nella, ffɣen yimezdaɣ n taddart-agi qeccuc meccuc (irgazen, ilmeẓyen akked yigerdan), d timḥezwirit ɣer unnar n umḍiq n Ighil Badhou ideg i d-tella lewziɛa-agi. Ɣef 08h00 n ṣṣbeḥ, mlalen-d akk ɣer umkan uɣur mmsefhamen, yal wa d acu i d-yewwi: wa d ajenwi, wa d taqabact, wa d tacaqurt…atg. Syin akin ɣef 08h30, bdan zellun yimezdaɣ n taddart rebɛa n yizgaren-nni, wa deffir wa, s nnuba kan. Syin uzan-ten, yal tarbaɛt teṭṭef yiwen uzger. S unecraḥ d teḍsa i xeddmen yilmeẓyen-nni, mi yeɛya yiwen wayeḍ ad t-id-yestaɛfu amzun akken d tacemlit neɣ d tiwizi n taddart merra. Ma ɣef 11h00 uzal, bdan afraq n uksum ɣef 335 n tesɣar, yal yiwen ad yawi amur-is seg wayen yellan deg uzger (ul, tasa, aksum, iɣes…). Ma d igelman-nni akked tinsa (aqerru, iḍarren) snuzun-ten d lbiɛ. Syin ɣef 14h00 n tmeddit, yal wa yeddem tasɣart i t-id-iṣuḥen. Yal tasɣart teseɛεu gar 4,5 ar 5 kg, tenza s wazal n 4450 DA. Am wakken i kecmen rebɛa n yigrdan ɣer lewziɛa i tikkelt tamezwarut. Seg wass-nni n lewziɛa i tebda tallit n uxelleṣ n tesɣart, ad tfak ass n umenzu n yennayer. Mebɛed ajmeɛ n yidrimen n tesɣar sɣur ṭṭeman n taddart, ad ttunefken i teseqqamut i wakken ad rren idrimen i wid i ten-id-ireḍlen.

Seksu n Rebbi neɣ tameɣra n Rebbi

Am wakken daɣen i xedmen ayen iwumi qqaren seksu Rebbi neɣ tameɣra Rebbi, anida i d-nawlen medden ayen zemren, wa d seksu s yibawen, wa d seksu s lubya, aɣrum n teḥbult d win n zzit…atg. Zik, xeddmen-t uqbel lewziɛa, ass-nni ideg ara d-jemɛen idrimen d lewɛadi, maca deg sin-agi n yiseggasen ineggura, ǧǧan-t armi d ass-nni n tmecreḍt. Annect-agi, yusa-d mebɛed mi temlal teseqqamut n taddart akked yimezdaɣ-is ass-nni n lǧemɛa 19-10-2018, ideg i d-jemɛen azal n 155 n yimelyan s wayes i d-uɣen rrebɛa n yizgaren ɣer yifellaḥen n taddart, weznen lqidar n 14 n yiqenṭaren, idrimen-agi d arḍal i ten-id-reḍlen yimezdaɣ, rnan jemɛen-d azal 24 n yimelyan, ara ikecmen ɣer texriḍt n taddart. Ɣer taggara maḍi, ad d-nawi awal ɣef wazal ameqqran i tesεa lewziεa deg tmetti taqbaylit, ama zik, ama tura. D tagnit ideg ttemlilin medden, imi yezmer lḥal aseggas ur ttemyagaren ara, imi yal yiwen yelha kan deg ccɣel-is, am wakken qqaren zik “ Temmlal tasa d way turew”. D tagnit daɣen, ideg ttemεawanen yimdanen gar-asen, imi yal yiwen ad yexdem ayen iwumi yezmer. D ass ur necbi wiyaḍ, imi taddart si rrif armi d rrif, ad tečč akk yiwen n yimensi s uksum. Am ugellil am unesbaɣur, yiwet n lmakla ara ččen. D tagnit anida tettnerni tegmat, tddukkli, tiwizi, anida daɣen ttiğhidden wassaɣen gar yimezdaɣ n yal taddart.

Tiwwura n useggas n tfellaḥt

Ma d iswi n lewziεat-agi n ḥertadem, ɣef wakken i d-qqaren yimɣaren, xedmen-tent i lmend n tfellaḥt, ssuturen deg Sidi Rebbi ad d-tili ṣṣaba deg nneεma, ad d-yessew wakal s waman n ugeffur, ad issebεed tiwaɣiyin n twennaḍt, imi daɣen imir i ibeddu useggas n tfellaḥt ɣer yimaziɣen, dɣa ssuturen deg uxellaq ad yili d aseggas n ṣṣaba d lerzaq... atg. Aselway n teseqqamut n taddart-a, Mass Mohand Oumaiouf deg wawal aneggaru, yuɣal-d ɣer wazal i yesɛa wansay-agi, dɣa yenna-d: “Lewziɛa-agi, nxeddem-itt yal tazwara n ḥertadem, d asfillet i useggas n tfellaḥt ara iṣaben. D tagnit daɣen n tumert imi ttemyagaren yimdanen, ttemyaɛqalen d atmaten. Lɛada-agi n lewziɛa, tekcem deg yidles-nneɣ d tmagit-nneɣ, yerna d yiwet gar waṭas n leɛwayed i d aɣ-d-ǧǧan imenza-nneɣ, nekkni ilaq ad nseḥbiber fell-asent. Nessaram d lewziɛa, ara d-yawin talwit d tegmat gar yimezdaɣ n taddart-nneɣ”.

Adaoun Abdel Ghani