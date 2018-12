Yenṭer umussu asddukklan

Par DDK | Il ya 1 heure | 68 lecture(s)

Seg tuddar ideg ixuss nezzeh uqeddic n tddukkliwin deg tɣiwant n Tsexriwt, i yeggugen s wazal n 60 n yikilumitren ɣer Unẓul-asamar n waɣir n Bgayet, ad d-naf Kefrida d tamezwarut i d-yettwabdaren. Ulamma tettwassen s tehri temnaḍt-a s umazzer-is, rnu daɣen tesɛa ayendin d tibaɣurin i icudden ɣer ugama-s acebḥan d udrar-is, maca ilemẓiyen-is ur ufin ara abrid akken ad d-rren amussu asddukklan d tazmert-nsen-nniḍen. Ula d tiddukkliwin ara yesseḥbibren ɣef yidles s umata dinna, ur llint ugar n snat i d-yennulfan deg teɣzi n waṭas n yiseggasen. Ahat, aḥeggez i tettwaḥeggez taddart-a deg udrar yella d ugur, armi ula d tudert tewɛer i umezdaɣ n Kefrida, abeɛda talliyin iɛeddan. Amek ihi ara ixemmem yilemẓi n Kefrida ad yeg amezgun neɣ ad d-yefser timsikniyin, netta qrib ad yemmet si laẓ? « Nekk ɣur-i ssebba tamezwarut imi ulac tiddukkliwin ɣur-neɣ, ulac leqdic asddukklan, mačči mi tewɛer temɛict. Maca mi ur d-nufi ansay-a ɣur yimezwura-nneɣ akken ad t-neḍfer nekni. Nuɣal am wakken nennum tagnit-a, nedda deg tatut », i aɣ-d-yenna yiwen n yilemẓi n Kefrida. Ad d-nesmekti d akken, ulamma d ta i d tidet yellan, ɛerḍen tikwal yimezdaɣ n Kefrida ad d-suddsen kra n lecɣal gar-asen i lfayda-nsen merra. Am wayen i d-yeḍran ussan iɛeddan, mi gan tiwizi i usizdeg n yizergan d yiberdan-nsen i lmend n tegrest-a i d-ikecmen. Seg tama-nniḍen, tella texdem kra n tɣawsiwin yelhan tddukkla Amazzer n Kefrida deg uḥric n tmerrit, maca akken kan yeffeɣ uselway-is ɣer Fransa, teggra-d war aqerruy. Am wakken teḍra dɣa d waṭas n tddukkliwin-nniḍen deg tɣiwant n Tsexriwt, am tddukkla Tiwizi n Ayt Idris. Yal mi ara ffɣen tamurt yiɛeggalen imenza, ur d-ttilin ara yilemẓiyen ara yeddmen amennuɣ i ukemmel n umecwar.

M. K.