Tajmilt i Mass Saεdi Ǧebbar

Yella yiwen yella ulac-it, yella yiwen ulac-it yella. Anwa seg At Smaεel ur nessin Dda Saεdi Ǧebbar? Anwa ur nesli s teqṣidt-ines. Xas ma yella aṭas ur necfi fell-as s wudem, neɣ ahat ur t-id-ilḥiqen ara, meεna tawlaft-is tezga gar wallen n uderɣal xas ma yella ur yettwali, acku isalli n temsalt-is, ameqqṛan yettaǧǧa-tt i umecṭuḥ. Dda Saεdi, d azamul n tebɣest deg temnaḍt-a. Ayen i d-yefka i tɣiwant n At Smaεel ad yeqqim i lebda, imi isem-is deg umezruy yettwaru s yisekkilen n ddheb, axaṭeṛ ula d tudert-is truḥ d asfel, isebbel-itt ɣef ubaɣur n taddart-is. Ad d-nesmekti d akken yella d aselway n tɣiwant n At Smaεel imir-n, ɣas ma yella di tallit-nni tenceggal tmurt, meεna netta s tayri i yesεa i taddart-is, irfed-itt s tinna n nnif. D tidet asirem-is ur yekmil ara, imi deg wass n 12 duǧember n useggas n 1994, yettwanɣa Dda Saεdi sɣur yirebraben deg tdayra n Yiderginen, imi i d-yuɣal seg ccɣel i yella yesεa di Bgayet. Meεna ɣur yimezdaɣ ass-a, ad yeqqim yisem-is d wazal-is i lebda. Ayagi, iban-d deg tejmilt i as-rran At Udrar n Fad, di tecwawt-nsen, aselway n tɣiwant Mass Sadeq Rebbaεi, ass n, aram 11 duǧember 2018, yezrin. Yemmeslay-d fell-as uneggaru-a ɣef wayen i d-yefka i tɣiwant n At Smaεel, am wakken daɣen i ttreḥmen yimeḥḍar ɣef yiziɣer-is. Yenna-d uselway n tɣiwant belli argaz am wagi d lmuḥal ad t-nettu, acku yekcem deg umezruy-nneɣ. Ɣer taggara, ad nekfu s wawal n Dda Lwennas : « Ɛic yiwen n wass am yizem axir n useggas am wuccen », ɣas ma yella taggara-nneɣ d yiwet , yelha yiwen ad d-yessegri taggara yelhan, tin ara d-yessegrin aktayen n lεali, d tin ara d-yeǧǧen ccwami n uxeddim igerrzen di ddunit. D wagi i d addad n Dda Saεdi, ɣas yeggra-d deg-s ala iɣes, meεna anza-s, mazal gar-aneɣ yedder. Steεfu di talwit.

K.K.