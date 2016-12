Décès du moudjahid Ben Ramdani Ramdane

Par DDK | Il ya 29 minutes | 44 lecture(s)

Le moudjahid Ramdane Ben Ramdani est décédé, avant-hier, à l'hôpital de Tizi-Ouzou, à l'âge de 89 ans, a-t-on appris du directeur du musée régional du Moudjahid de Tizi-Ouzou. Ben Ramdani Ramdane était originaire d'Ighil Imoula, un petit village de la commune de Tizi N’tlata, à 40 km au sud de Tizi-Ouzou, où a été tirée la proclamation du 1er novembre 1954, opération à laquelle le défunt avait participé, a indiqué à l'APS le Moudjahid Si Ouali Ait Ahmed, Officier de l'Armée de libération nationale (ALN). Selon ce même moudjahid, Ben Ramdani Ramdane était chargé, avec Ali Zamoum et Mohamedi Saïd, de ramener la ronéo et la machine à écrire qui ont servi au tirage de l' "Appel" au peuple algérien et à l'opinion publique internationale, annonçant le déclenchement de la lutte armée pour la libération du pays du joug colonial. Le défunt moudjahid était aussi l'un des éléments du groupe des 19 villageois chargés de créer une animation à Thizi, la place du village d'Ighil Imoula, en organisant une tombola afin de couvrir le bruit de la ronéo et ne pas attirer l’attention des gardes champêtres qui les auraient dénoncé à l’armée française, a ajouté Si Ouali. Après l'indépendance, le défunt avait occupé le poste de directeur des moudjahidine à Tizi-Ouzou, a-t-il précisé. L'enterrement du moudjahid Ben Ramdani Ramdane a eu lieu, hier mardi, à Ighil Imoula.