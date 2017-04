«Mobilisons-nous pour préserver notre vote !»

Par DDK | Il ya 2 heures 30 minutes | 215 lecture(s)

Depuis Djelfa, avant-hier, le président du MPA Amara Benyounès a proposé les solutions préconisées par son parti pour une sortie de la crise que traverse le pays.

Il a exposé les grands axes de son programme économique notamment. Il a mis en exergue «la nécessité de construire une société de travail et de se débarrasser de la dépendance au pétrole», toutefois, il a précisé que pour réussir il n’y a qu’une seule solution «qui fait d’ailleurs consensus», dira-t-il, c’est «la diversification de l’économie».

Selon lui, «l’investissement est le seul moyen» pour aboutir à cette diversification. Il a insisté sur la nécessité de «procéder à des réformes». Au sujet du prochain scrutin, il a appelé à un vote massif, pour répondre aux détracteurs de l’Algérie à l’étranger : «Quand le peuple vote massivement, quand il est soudé et uni autour de ses institutions, de son armée, de son Président, il sera difficile à n’importe quel pays ou responsable étranger de s’en prendre à l’Algérie».

«La question de la participation concerne tout le monde, notamment les listes qui se présentent aux élections, qu’elles soutiennent ou s’opposent au pouvoir», dira-t-il. Sur la question sécuritaire, il a averti sur les dangers de recourir à la rue et à la violence, rappelant ce qui s’est passé lors de la décennie noire.

Il a en outre évoqué le cas des partis qui appellent au boycott, en se demandant qu’elle serait leur alternative : «Il ne resterait que sortir dans la rue ou la révolte et cela est catégoriquement refusé, parce que la rue ne conduit jamais à la démocratie…», a-t-il soutenu. «Il reste aussi le coup d’Etat, mais heureusement chez nous, l’institution militaire respecte la loi, elle est républicaine et est sous l’égide du président de la république». Benyounès expliquera que «les Algériens doivent voter et libre à eux de choisir leurs représentants…».

A ceux qui parlent de fraude, le président du MPA rétorquera : «C’est à nous de nous mobiliser pour préserver notre vote, j’ai confiance en le président de la République et les garanties qu’offre la loi quant à la transparence de ces élections». «La construction de la démocratie nécessites des années et des générations, beaucoup se sont sacrifiés pour la démocratie», a-t-il souligné. «Pour préserver l’Algérie, il faut que le courant démocratique nationaliste sorte pour voter en masse», a-t-il ajouté.

Sur le choix du slogan de son parti «Pour une démocratie apaisée», il dira : «La seule solution pour atteindre le pouvoir c’est la démocratie, la seule solution pour rester au pouvoir c’est la démocratie, mais une démocratie apaisée». «On veut une Algérie apaisée, une Algérie stable, on ne veut pas d’une Algérie de chaos, une Algérie détruite, on ne veut pas d’une guerre civile…»

Kamela Haddoum