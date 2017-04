La relance de l’activité dans la zone au menu

Par DDK | Il ya 1 heure | 125 lecture(s)

Le wali de Bouira, M. Mouloud Chérifi a effectué hier une nouvelle sortie de travail, qui l’a conduit dans la zone industrielle de Sidi Khaled, située dans la commune d’Oued El-Berdi, au Sud-est de la wilaya de Bouira.

Cette visite, où plusieurs points étaient inclus, était une occasion pour le premier magistrat de la wilaya de faire un point global sur la situation des deux entités que compte cette zone, notamment en matière d’exploitation de lots industriels mis à la disposition des investisseurs et de la situation des projets d’investissements et d’aménagements en cours. Une rencontre avec les investisseurs exerçant dans cette zone a été aussi programmée. Arrivé sur place, le wali a reçu, en premier lieu, des explications sur la situation globale de cette zone industrielle, d'une superficie globale de 225 hectares et qui comporte pas moins de 505 lots de terrains à caractère industriel. D’après l’exposé présenté au wali, seulement 205 lots ont été attribués depuis 2012. Des terrains qui regroupent 95 projets industriels, dont 28 sont actuellement opérationnels, alors que 22 arrêtés d’attribution de terrain ont été annulées sur décisions de justice pour de multiples raisons. Toujours selon les statistiques, cette zone, une fois entièrement mise en service, créera plus de 6200 postes d’emplois directs. Après avoir effectué une tournée sur certains projets mis en service, à l’image des usines de Magpharm, Lindegaz et Technisol, le wali a tenu une rencontre avec l’ensemble des investisseurs, au cours de laquelle il exposera le plan d’action de la wilaya pour relancer l’activité au niveau de cette importante zone. Selon M. Chérifi, l’État mettra l’ensemble des moyens nécessaires pour mettre en service l’ensemble des projets proposés, à l’image de l’aménagement, pour lequel l’Agence Nationale d'Intermédia-tion et de Régulation Foncière (ANIREF), a débloqué plus de 300 millions de DA pour la réalisation de deux projets qui comportent aussi des chapitres pour le raccordement à divers réseaux à l’image de l’électricité, du gaz et de l’Internet. Le wali Chérifi parlera également du projet de réalisation de l’autoroute des Hauts-plateaux, dont un échangeur a été réalisé au niveau d’Oued El-Berdi, et ce, afin de faciliter l’accès vers cette zone. M. Chérifi n’a pas manqué aussi de souligner les nombreuses facilités et les nombreux allégements mis en place par les services publics, pour l’accélération des dossiers d’accréditation, d’autorisations d’exploitation, d’exonérations fiscales et du recrutement du personnel, en affirmant que la mise en service entière de cette zone est une priorité dans son plan d’action et dans celui du gouvernement algérien. De leur côté, les investisseurs présents lors de cette rencontre ont avancé plusieurs contraintes auxquelles ils sont confrontés, à l’image de l’absence d’autorisation pour l’exploitation de l’eau et l’absence d’un réseau d’électricité industrielle, le retard dans la livraison des registres du foncier et le manque de crédits bancaires. D’autres investisseurs ont émis le souhait d’obtenir des extensions de leur terrain. Des préoccupations que le premier magistrat de la wilaya, a promis de «suivre au cas par cas avec les responsables concernés, et ce, jusqu’à leur règlement définitif», a-t-il avancé tout en incitant les investisseurs à «redoubler d’efforts pour la réalisation des projets accordés et ce, dans les plus brefs délais».

O. K.