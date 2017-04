Emmanuel Macron à quinze jours de l’Elysée

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

S. Ait Hamouda La présidentielle française de 2017 se distingue de toutes celles qui l’ont précédée par plusieurs paramètres. D’abord par son rejet par le peuple français des partis traditionnels et ensuite par la nouveauté qu’elle a imposée en consacrant Emmanuel Macron, lequel en une année s’est fait un nom, une aura et un crédit. Il a su tisser des sympathies, à gauche et à droite, un discours acceptable, et une campagne ciblée qui faisait mouche à chacune de ses interventions. Lorsqu’il a visité l’Algérie, il n’est pas allé par quatre chemins, en condamnant le colonialisme et ses crimes. Une première pour un homme politique de l’hexagone qui reconnaît, malgré le tabou têtu que représentait le sujet, que la colonisation de l’Algérie n’était pas aussi civilisatrice que le prétendaient certains français. Elle était jalonnée de crimes contre l’humanité, d’expropriations, de tortures, de déportations, d’ «enfumades», d’ «emmurades» et d’exactions multiformes. Macron a su mener une campagne sur les chapeaux de roues. L’adversaire de Macron au second tour n’est autre que Marine Le Pen, qui tenait un langage extrémiste, sortir de l’Union Européenne, contrer la mondialisation et lutter contre l’émigration, palabres qui ne pouvaient vraisemblablement pas la conduire à l’Elysée. D’ailleurs, les sondages, au lendemain du second tour, le confirment elle ne peut s’attendre qu’à 36% des suffrages alors que pour le candidat de la France «En Marche», l’on s’attend à plus de 62 %, c’est dire que l’écart est substantiel entre l’une et l’autre. Sans doute que Macron est le futur président de la France et à voir le contenu de son discours de campagne, il compte amener au gouvernement des visages neufs, qui comme lui sont compétents, patriotes et ouverts. De plus, il est européaniste, libéral et ouvert sur le monde. En tout état de cause, la partie n’est pas encore jouée, mais les sondages qui ne se sont pas trompés au premier tour ne pourront pas se leurrer au second.

