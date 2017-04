«Le système des quotas est révolu !»

Par DDK | Il ya 1 heure | 131 lecture(s)

Le candidat tête de liste du MPA à Béjaïa aux prochaines législatives, en l’occurrence Smaïl Mira, a animé, hier matin, un meeting populaire au niveau de la salle de cinéma 20 Août 1956 à Akbou.

Devant une salle comble, Smaïl Mira, qui a déjà assumé un mandat de député (2007-2012), a évoqué pendant une heure les axes majeurs de son projet, pour la prochaine députation. «Nous sommes une force politique crédible au service de la population. Nous prétendons à remporter cinq sièges au niveau de la wilaya», a-t-il déclaré. Abondant dans le même sens, le driver de la liste MPA à Béjaïa a déploré «l’absence à l’APN d’élus issus particulièrement de la vallée». «Il est temps que la région de la Soummam ait ses dignes représentants», a-t-il plaidé. Par ailleurs, le fils du colonel Abderrahmane Mira a répondu à ses détracteurs qui se sont, selon lui, «acharnés» sur sa candidature. «Certains me traitent de voleur, d’autres de criminel. Mais, sur quelles bases ces pseudos politiciens justifient-ils leurs propos ?», s’est-il interrogé. Evoquant son bilan à l’APC de Tazmalt, M. Mira s’est félicité du «travail positif» réalisé durant ses 25 années d’exercice à la tête de cette APC. «Si j’étais malsain, comme ils le prétendent, je n’aurais pas été réélu pour trois mandats», affirme-t-il. Le candidat du MPA est allé plus loin, en accusant ses adversaires d’être «les instigateurs de la campagne acharnée contre l’implantation d’une unité de recyclage de déchets à Tazmalt». «C’est l’une des unités les plus modernes et les plus propres au monde. Le projet aurait fait gagner beaucoup, non seulement pour Tazmalt, mais aussi pour toute la région. Mais certaines personnes ont fait tout pour que le projet ne voit pas le jour», a-t-il regretté. Sur un autre chapitre, M. Mira a appelé pour une meilleure prise en charge des préoccupations des citoyens, à ce que la gestion des dossiers de logements sociaux soit à nouveau confiée aux communes. «Si nous sommes élus, nous ferons en sorte que le maire reprenne ses prérogatives, notamment dans la gestion des logements sociaux. C’est la seule solution valable pour éviter le mauvais traitement des dossiers et la bureaucratie», a-t-il plaidé. Abordant la question du retard flagrant qu’accuse la wilaya en matière de développement local, le tête de liste du parti d’Amra Benyounes en a incombé la responsabilité à l’ensemble des représentants des deux assemblées (APW et APN) qui n’ont pas agi, selon lui, «efficacement pour booster la cadence du développement régional». «À cause de l’inertie de ces soi-disant représentants du peuple, de nombreux projets destinés, à priori, à la wilaya, ont été par la suite déviés. Je cite l’exemple du projet de la plateforme pétrochimique d’El Kseur qui aurait pu créer 7 000 postes d’emplois», a-t-il déploré. Enfin, le candidat Mira, accompagné de ses colistiers, estime que le système des quotas au parlement est «révolu». «Par connaissance des faits réels et officiels, il n’y aura plus, lors de la prochaine APN, un parti majoritaire et dominant», a-t-il déclaré.

Menad Chalal.