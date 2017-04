Mobilisation record autour de Boualem El Mekhfi

Par DDK | Il ya 1 heure | 208 lecture(s)

C’est au niveau de la salle omnisports de Lakhdaria que s’est déroulé, hier, le meeting de clôture du MPA de Bouira.

Cette salle s’est avérée trop exigüe pour contenir la foule nombreuse venue assister à cette rencontre animée par M. Boualem Zidane, tête de liste MPA à Bouira. D’emblée, M. Ayadi Rabah, coordinateur MPA de Lakhdaria, présentera le candidat en mettant en exergue ses valeurs et ses principes dans lesquelles il a baigné tout au long de son enfance. Dans ce discours, il sera fait un récit et un parcours, hors-normes, du fils du défunt Zidane El Mekhfi qui «n’a jamais cessé de lutter aux côtés de son père durant la décennie noire et ce à travers les nombreux massifs boisés de la wilaya», témoigne-t-on. D’autres compagnons de lutte de feu Zidane El Mekhfi brosseront également un portrait flatteur du candidat conduisant la liste MPA de Bouira, en déclarant : «Boualem est un combattant hors pair qui n’a jamais baissé les bras. Son esprit patriotique ainsi que son amour viscéral de la patrie font de lui l’homme de la situation.» Les éloges ne tariront pas sur «l’homme intègre et porteur de projets pour toute une région, car Boualem est issue de la jeunesse de Lakhdaria et dispose des valeurs et des principes transmises par sa famille, une famille révolutionnaire de la première heure. Le MPA lui a accordé sa confiance et nous devons lui faire confiance également, car l’APN a besoin d’homme comme lui pour défendre les idéaux de notre patrie. Il connait les moindres recoins de la wilaya, aussi bien les maquis, les zones rurales que les grands centres urbains qu’il a sillonnés tout au long de la décennie noire. C’est un homme de terrain à qui l’on n’a rien à apprendre sur la situation et les conditions de vie des citoyens de la wilaya de Bouira», souligne-t-on. Sous un tonnerre d’applaudissements et sous les slogans «Djich châab maak ya Boualem», M. Boualem El Mekhfi fera son entrée sur la scène en remerciant l’assistance et en déclarant d’emblée «Votez n° 33, une liste qui vous ne décevra pas !» L’orateur déplorera la situation enregistrée lors de cette campagne qui aurait été «polluée par des individus sans scrupules !» En continuant sur sa lancée, la tête de liste MPA affirmera : «Ma candidature n’a pas laissé indifférent et certains cercles occultes n’ont pas lésiné sur les moyens illégaux pour salir mon image et cette campagne. L’argent sale s’est invité dans cette campagne mais je vous assure que ces individus sont identifiés, démasqués et mis hors d’état de nuire.» Toujours dans le même état d’esprit, M. Boualem Zidane fera le serment de toujours lutter contre le fléau de la corruption : «Nous ferons tout au MPA pour faire barrage aux corrompus et corrupteurs et préserver ainsi la sécurité et la stabilité de notre pays. Je m’engage également avec mes colistiers de tout mettre en œuvre et de ne négliger aucun effort pour rattraper le retard enregistré dans la région en matière de développement local et remettre en route une économie viable pour la région et pour le pays.» La salle omnisport pleine à craquer sera également citée par l’orateur qui dira : «Aucun candidat n’a pu animer un meeting ici. Ils ont tous préféré la salle de cinéma qui peut accueillir un nombre restreint de personnes. Moi je n’ai pas de complexe et votre présence ici est un indicateur qui ne trompe pas avec plus de 1 000 personnes aujourd’hui et je vous en remercie.»

Hafidh Bessaoudi