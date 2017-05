36 mois de retard à cause d’oppositions !

Par DDK | Il ya 5 minutes | 1 lecture(s)

Le wali n’a pas manqué d’exprimer son mécontentement concernant le taux d’avancement du projet du barrage de Souk Tléta, hier, sur les lieux.

«Au lieu d’inaugurer le barrage aujourd’hui, on se retrouve avec un retard de 36 mois, et une perte d’argent importante à cause de certains comportements et de certaines oppositions, et à la place, on inaugure une déviation pour permettre à l’entreprise de travailler sans gêne. Nous espérons qu’elle mettra les bouchées doubles pour limiter le retard. Dans tous les cas de figure, à l’avenir nous ne tolérerons plus ce genre de conduite. L’utilisation de la force publique sera systématique», avait-il déploré. Le responsable de l’entreprise en charge des travaux a de son côté présenté l’état d’avancement du projet. On apprendra ainsi que l’ordre de service de lancement des travaux a été délivré au mois de mai 2012, pour un délai initial de 40 mois. Le montant du marché après avenants, a atteint plus de 6,7 milliards de centimes. C’est comprendre que s’il n’y avait point d’oppositions et de contraintes, le barrage serait à présent opérationnel et peut-être le problème de la rareté de l’eau, un mauvais souvenir. Hélas, les oppositions ont été à l’origine d’un retard de plus de 36 mois. À présent, le délai prévisionnel d’achèvement est fixé pour le mois d’octobre 2019. Rappelons que ce barrage aura une capacité d’emmagasinement de 98 hm3. «La population réclame sans cesse de l’eau mais ne veut pas qu’on construise des barrages. C’est un comportement à éviter pour amorcer la roue du développement et la prise en charge des doléances citoyennes», insistera le wali Mohammed Bouderbali.

La déviation de la RN25 et du CW128 enfin inaugurée

Pour permettre à l’entreprise de travailler sans gêne et de pouvoir intervenir sur l’ensemble des parties du chantier, il fallait dévier la RN25 et le CW128. Un projet lui aussi dont l’ordre de service a été délivré en décembre 2012. Le délai était alors de 11 mois mais encore des oppositions et bien sûr un retard de 27 mois. La longueur totale de la déviation est de 7 kilomètres. Ce n’est qu’hier que la nouvelle route (la déviation) a été inaugurée par le wali de Tizi Ouzou et le P/APW intérimaire. Lors d’un point de presse impovisé sur les lieux, le premier responsable de la wilaya notera : «C’est incroyable, il faut que les gens se rendent compte de leur faute. Le comble, c’est qu’on nous demande de ramener de l’eau, mais de ne pas réaliser un barrage ! Mais par ou allons nous acheminer cette eau ? Il faut changer de comportement. On a parlé, discuté, on a été conciliant et communicatif mais on ne peut pas aller au-delà. Nous ne pouvons plus nous permettre de perdre du temps ici et ailleurs à cause des oppositions, il est temps que les choses avancent plus vite».

