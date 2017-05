L’envoyé spécial d’El Watan arrêté puis expulsé

Par DDK | Il ya 56 minutes | 91 lecture(s)

Les autorités marocaines ont déclaré hier en aprèsmidi à travers l’agence officielle, l’expulsion du journaliste algérien Djamal Alilat se trouvant à Nador pour la couverture des évenements.

«Un ressortissant de nationalité algérienne a été expulsé lundi du territoire marocain en application des dispositions de la loi n° 02-03 relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc», indique un communiqué de la province de Nador». «Cette décision a été prise après que la personne en question a effectué une couverture médiatique sans autorisation préalable des autorités concernées», conclut le communiqué. Notre confrère avait été arrêté la veille, vers 22h00, par les forces de sécurité marocaines, dans la région du Rif (Nord du Maroc). Dans un communiqué, la direction d’El Watan s’est dite «très étonnée et très préoccupée par cette interpellation». «Ce qui s’est passé est anormal. C’est un journaliste connu qui fait des reportages partout en Algérie et ailleurs». Et d’ajouter : «Nous avons estimé qu’il fallait envoyer quelqu’un sur place pour raconter ce qui se passe (la protestation au Rif, ndlr)». De son côté le SNJ n’a pas manqué de «dénoncer avec force, l’attitude des autorités marocaines pour cette arrestation brutale et abusive, et que rien ne saurait justifier».

K. H.