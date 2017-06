«18 683 cartes Edahabia déjà réceptionnées»

Par DDK | Il ya 42 minutes | 60 lecture(s)

L’une des missions phares d’Algérie Poste présentement est le lancement de la carte Edahabia à travers le territoire national. Une carte qui permettra à son titulaire d’effectuer le paiement en ligne. à travers cet entretien, M. Djebari Mohamed Yacine, directeur d’Algérie poste de Bouira, dresse un état des lieux sur la situation du secteur en plein expansion.

La Dépêche de Kabylie : Un point sur la situation du secteur à travers la wilaya de Bouira pour commencer ?

Djebari Mohamed Yacine : Actuellement, au niveau de l’unité postale de la wilaya de Bouira, on dispose de 102 bureaux de poste opérationnels, dont 3 nouvellement rouverts au cours du dernier trimestre 2016. Quatre autres bureaux seront ouverts dans les trois prochains mois, selon un barème exigeant un nombre bien précis d’habitants : il faut au minimum 6 000 âmes pour ouvrir un établissement. Pour les distributeurs automatiques, l’on dénombre actuellement 21 opérationnels au niveau de l’ensemble de la wilaya. Nous venons d’installer 8 guichets automatiques de billets (GAB) au niveau de différentes localités, dont El-Esnam, Guerrouma, Aghbalou et Taghzout. Il reste juste leur mise en service. Pour les autres à Raffour, Sour El Ghozlane (Azzouz), Djebahia, et Lakhdaria au niveau de l’établissement du 5 Juillet, l’installation physique vient d’être réalisée. Concernant le projet phare de l’entreprise, la carte Edahabia en l’occurrence, jusqu’au mois de mai 2017, nous en avons reçu 6 942 avec leur pin mailer (code). On en a distribué 5 121, soit plus de 73%. Au mois de juin 2017, nous avons reçu un total de 1 1741 cartes et leur distribution est toujours en cours. Il faut savoir que pour récupérer cette carte, il faut que le client se déplace lui-même au niveau de l’établissement après réception d’un message. On ne fait pas de livraison de cartes à domicile. Pour le moment, sur les 467 841 titulaires de comptes CCP recensés à travers la wilaya de Bouira, 18 683 cartes Edahabia ont été réceptionnées, dont la majeure partie est en phase de distribution. Il faut savoir que chaque titulaire de compte CCP doit faire une demande, pour se faire délivrer cette carte. Une demande qui se fait sur notre site internet, ce qui évite au demandeur de se rendre à la poste, pour remplir un formulaire et effectuer d’autres procédures compliquées. Tôt ou tard, les anciennes cartes magnétiques seront appelées à disparaître de la circulation et avec la carte Edahabia, tous les paiements pourront se faire en ligne.

Les titulaires de la carte Edahabia peuvent-ils effectuer aujourd’hui des paiements en ligne ?

Pas encore. Pour la simple raison qu’il faut attendre le basculement entre les deux projets : le paiement électronique via internet et le projet électronique via la carte Edahabia. Cela va se faire au niveau central et si l’on procède au basculement maintenant, le paiement en ligne sera suspendu, alors qu’une grande partie de clients ne dispose pas encore de la carte Edahabia. De ce fait, beaucoup de nos clients en seront pénalisés. Une fois la carte Edahabia généralisée, le basculement se fera dans un délai très court. Pour que les cartes Edahabia puissent être utilisées au niveau de ces distributeurs, une mise à jour est nécessaire pour que les détenteurs de cette nouvelle carte puissent en disposer également auprès des GAB qui reconnaîtront les deux cartes, en attendant d’éliminer l’ancienne carte. S’agissant de l’alimentation des GAB, celle-ci se fait régulièrement. Il y a lieu de souligner que le GAB ne se pose aucune irrégularité en matière de liquidité. Au niveau local, nous avons une cellule de supervision des distributeurs. Toutes les dix minutes, nous avons le nouvel état de chaque distributeur. Le guichet automatique de billets ne peut pas être hors service plus de ce laps de temps. L’approvisionnement des GAB se fait localement au niveau des établissements postaux par les chefs d’établissement. La supervision se fait ici au niveau local et nous avons aussi une supervision au niveau national. À chaque anomalie détectée, on est immédiatement saisis, au cas où on n’aurait pas pu parer à l’alimentation du distributeur. De ce fait, le problème de pannes des GAB et le manque de liquidité n’existent plus à Bouira. Même pour les jours fériés et les week-ends prolongés, nous avons une permanence et la supervision est assurée par le sous-directeur des services financiers. Cette méthode donne d’excellents résultats.

Quelles sont les missions prioritaires que vous vous êtes fixées depuis votre installation ?

Depuis mon installation en tant que directeur au mois de septembre 2016, j’ai établi un plan d’action pour l’année 2017. En premier lieu, l’installation de superstructures au niveau des établissements postaux. Nous en avons, jusqu’à présent, dotés 20 bureaux, et 18 autres le seront prochainement. Ce qu’on appelle superstructure est, en fait, une vitre sécurisée couvrant les guichets avec une ouverture, pour procéder aux transactions avec le guichetier. Nous avons également programmé la réhabilitation et l’aménagement des logements d’astreinte et le système anti-intrusion qui est un système d’alarme, permettant la sécurisation des établissements postaux en dehors des heures de travail. Notre plan d’action prévoit, également, les travaux d’étanchéité des postes et des logements d’astreinte. Nous allons procéder prochainement au lancement de deux constructions : un établissement postal au niveau d’El Adjiba, à proximité de la voie ferrée, et une recette principale qui sera érigée au chef-lieu de wilaya, au centre-ville, à proximité du siège du contrôle financier. Les deux chantiers seront lancés incessamment et le choix de terrain a été fait, de même pour l’entreprise et le bureau d’étude. Nous attendons la fin des délais de recours pour les lancer. Toujours dans ce plan d’action 2017, nous avons retenu la réhabilitation de 4 établissements et de 10 logements d’astreinte, ainsi que la réfection de l’étanchéité de 6 bureaux de poste et leurs logements. Concernant la réouverture des bureaux de poste pour cette année, nous avons prévu, entre autres, la remise en service de ceux de Sidi Yahia, Krarib, Tizi Larbaâ et Hammam Ksanna. Pour cette dernière localité, nous en sommes à la phase de l’étude à cause du manque de couverture réseau. Mais on peut opter pour l’AV-SAT par liaison satellitaire. Au cours du dernier trimestre 2016, ces réouvertures ont touché les établissements d’Aïn Beida, Ouled Laâlam, Lahguia avec la liaison informatique MobiConnect et l’AV-SAT. Au niveau de la localité de Mesdour, le P/APC, que je remercie, nous a aidés pour les travaux de réhabilitation d’un ancien centre à l’abandon, car l’actuel bureau de poste était trop exigu pour recevoir ses clients. Il a mis ce local à notre disposition et nous prévoyons sa réception au mois de juillet prochain. Au niveau des bureaux postaux des communes de Souk El Khmiss, Sidi Yahia, El Mokrani et Haïzer, aussi nous allons procéder prochainement à des extensions.

Les missions d’Algérie Poste à l’ère du numérique ?

Algérie Poste accompagne les nouvelles technologies, et c’est là une de nos missions principales. Nous avons le projet ‘’Anwi’’, visant à nous rendre auprès de nos clients, car auparavant, c’était le client qui se déplaçait à la poste. À travers le projet ‘’Anwi’’, nous avons une formation de Facdom (Facteur agent commercial à domicile), connue auparavant par le terme facteur, avec comme tâche principale la transmission du courrier. Aujourd’hui, le facteur devient ainsi un "agent commercial à domicile". Pour être recruté en tant que Facdom, il faut être titulaire d’une licence, car de nouvelles tâches lui seront attribuées. Les Facdom seront équipés d’un PDA et d’un lecteur de carte, de sorte à ce que le client puisse payer ses factures à domicile ou encaisser ses mandats. Actuellement, nous avons 11 Facdoms sur le terrain depuis décembre 2016. Ils vont prochainement bénéficier d’une formation spéciale au niveau de l’école régionale de Sétif ou d’Alger. Et sur ces 11, nous avons une femme au niveau de l’établissement de Bouaklane (M’Chedallah) et c’est une première dans cette nouvelle fonction, même si nous enregistrions, auparavant, une forte présence de la gent féminine, même en tant que cheffes d’établissements.

Comment comptez-vous rentabiliser les 102 bureaux de poste à travers la wilaya ?

Lors de mon installation, nous avons fait un classement des établissements postaux et nous avons créé une concurrence entre eux. Le classement s’effectue selon les recettes réalisées dans chaque établissement. Chaque mois, nous envoyons le classement à tous les bureaux. C’est de cette manière que la concurrence est née et chaque bureau essaye de se distinguer en améliorant ses prestations de service, comme c’est le cas pour les factures ADE, SDC, Algérie Télécom, Seal, le rechargement pour deux opérateurs de téléphonie mobile (Ooredoo et Mobilis). Pour le troisième, il est à l’étude en attendant sa convention. Nous avons la prestation Western Union, ainsi que IFS/IMO pour le paiement des mandats internationaux. C’est ainsi que nous pouvons avoir une idée sur les bureaux de poste les plus compétitifs qui valeur ajoutée. À travers ce classement, nous pouvons savoir qui travaille le mieux dans tous les services proposés et son trafic réel. Si on voit qu’un bureau 2e classe travaille aussi bien qu’un 1ère classe, on constitue un dossier, on l’envoie à la DG pour approbation et on fait un reclassement. Ceci sert à récompenser les meilleurs bureaux de poste, car une fois reclassé, on peut lui rajouter un effectif, sachant que le nombre d’effectif dans un établissement postal est limité selon son classement. Nous avons également le serveur vocal 15-30 qui reste encore méconnu de nos clients qui se posent des questions sur les prestations que nous proposons ou sur la soumission de doléances. De même sur notre site internet où chaque jour il y a du nouveau dans nos prestations. Pour l’émission des timbres philatéliques, la wilaya de Bouira a participé à un concours, en proposant un timbre avec pour thème les cascades des gorges de Lakhdaria.

Entretien réalisé par Hafidh Bessaoudi