Portes-ouvertes aux futurs étudiants

La période des inscriptions universitaires pour les nouveaux bacheliers, au titre de l'année universitaire 2017-2018, s'étalera du 1er au 16 août prochain. Durant la période allant du 1er au 5 août, les lauréats du baccalauréat 2017 effectueront les préinscriptions universitaires, a affirmé le directeur général de l'enseignement et de la formation au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Noureddine Ghouali. Cette période, a-t-il souligné, concernera également la confirmation des préinscriptions, puis le traitement électronique de toutes les demandes à partir du 6 août prochain. Dans ce cadre, les futurs étudiants doivent savoir qu’ils opteront cette année pour quatre choix au lieu de 6 choix préconisés l’année passée. Pour ce qui est des résultats des pré-affectations, le représentant du ministère de tutelle fera savoir que «ces derniers seront annoncés le 11 août au soir». À cet effet, M. Noureddine Ghouali a indiqué lors de son intervention hier sur les ondes de la chaîne I de la radio nationale, que «les universités ont ouvert leur portes depuis hier pour orienter les nouveaux bacheliers». Le DG de l'enseignement et de la formation au ministère de tutelle a, dans ce sens, appelé les nouveaux bacheliers à faire le meilleur choix et choisir une filière adaptée à leurs moyennes et capacités. Il a aussi fait savoir que l’université a mis en place tous les moyens nécessaires, pour réussir l'opération d'inscription des nouveaux bacheliers. Selon lui, des professeurs et des étudiants seront présents pour informer et orienter les lauréats, et les aider en leur fournissant des explications sur le fonctionnement de l'opération, et les aider à faire le bon choix. Par ailleurs, M. Noureddine Ghouali a fait savoir «qu’en plus des universités et centres universitaires, il existe 30 écoles supérieures dans diverses spécialités, notamment l’école supérieure des enseignants, celle des sciences médicales (médecine, pharmacie, médecine dentaire, et vétérinaire) ». De ce fait, M. Noureddine Ghouali a appelé les futurs étudiants à faire le bon choix, et à choisir une filière adaptée à leurs moyennes et capacités.

L. O. CH