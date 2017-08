Les présumés assassins arrêtés

Par DDK | Il ya 1 heure | 176 lecture(s)

Les éléments de la brigade locale de la gendarmerie nationale ont pu démasquer, puis arrêter les présumés meurtriers d'un jeune homme, au lieu dit Terfa (ex-carrière), près des Issers, à l'est de Boumerdes. Cet acte ignoble s'était produit il y a une semaine. Précisément en date du 28 juillet. Ce jour-là, l'instance sécuritaire étatique précitée fut destinataire d'un message, signalant la présence du corps sans vie d'un jeune homme dans un puits sec, au niveau de l'agglomération de Terfa. Il s'agissait du cadavre d'un jeune homme d'une vingtaine d'années, originaire de Chlef, gravement blessé en différentes parties du corps. Il fut aussitôt reconnu par des riverains comme étant un employé d'une blanchisserie privée dans la même municipalité. Selon le rapport des enquêteurs, ce drame fut la conséquence d'une violente altercation, entre ce jeune, accompagné de l'un de ses amis, et de quatre autres individus de la région, dont un récidiviste. Âgés de 27 à 36 ans, ces derniers l'avaient alors roué de coups, l'obligeant à prendre la fuite en direction d'une forêt avoisinante. L'ayant poursuivi, ces quatre mis en cause l'ont de nouveau frappé à mort, avant de le jeter dans une excavation. Aussitôt appréhendés, donc, sur la base des indices et des témoins, les quatre suspects ont signé des procès-verbaux reconnaissant leurs méfaits. Ils ont été par la suite incarcérés dans la maison d'arrêt de Bordj Menaïel, sur ordre du magistrat instructeur, près le tribunal, pour les chefs d'inculpation de constitution de bande de malfaiteurs et de meurtre volontaire avec préméditation.

Salim Haddou