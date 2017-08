«Nos listes sont en voie de finalisation»

Par DDK | Il ya 28 minutes | 8 lecture(s)

La fièvre électorale monte à l’approche des élections locales APC et APW dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Plusieurs élus démissionnent de leurs partis pour rejoindre d’autres formations. Le cas du maire de Tadmaït, dont l’annonce de la demande d’adhésion au RND a été faite par le secrétaire de wilaya du parti Tayeb Mokadem, a suscité une petite polémique après la publication de ladite demande d’adhésion sur sa page Facebook. À ce propos, le premier responsable du RND dans la wilaya de Tizi-Ouzou explique que «son intention n’a jamais été d’humilier ce grand homme», en avouant toutefois sa maladresse de l’avoir annoncé de la sorte. Tayeb Mokadem estime que pour lui, «c’est une information à communiquer à la presse notamment, dans le cadre de la transparence et l’engagement du parti envers la population». Mokadem annonce, par ailleurs, que l’adhésion du maire de Tadmaït au RND a été finalisée, après concertation avec la coordination du parti dans la localité qui a émis un avis favorable». Interrogé si le parti fait adhérer un militant ou une future tête de liste RND dans la commune de Tadmaït, le coordinateur de wilaya Tayeb Mokadem assure qu’il s’agit «d’un militant qui adhère au parti et il n’a jamais conditionné son adhésion. Seulement, cela ne l’empêchera pas de présenter sa candidature comme tout le monde aux prochaines élections, et l’appréciation reviendra au bureau communal du parti». Faïza Boukhari (désormais ex-FLN) serait sur la liste APW RND Dans un autre sillage, le responsable du RND à Tizi-Ouzou a affirmé que l’opération de l’établissement des listes est en voie de «finalisation». Les bureaux communaux sont en train de travailler avec la base sur la question. Les responsables des sections ont la liberté totale dans ce sens. Néanmoins, «en respectant les critères de choix avancés», dira-t-il. Le RND a opté pour «la décentralisation totale» de l’opération. Revenant, par ailleurs, à la question des élus qui démissionnent et rejoignent d’autres formations, l’on apprend également du secrétaire de wilaya du RND que Mme Faiza Boukhari, l’élue FLN de la commune de Maâtkas qui a annoncé récemment sa démission (voir notre édition d’hier), vient de rejoindre également le RND et sera probablement candidate aux prochaines élections sur la liste APW du parti. «Oui Mme Boukhari nous a rejoint et a retiré le formulaire de candidature», annonce M. Mokadem.

Kamela Haddoum.