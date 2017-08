Le chef de service des domaines condamné à 7 ans de prison

Par DDK | Il ya 1 heure | 123 lecture(s)

L’indélicat cadre de la direction des domaines de la wilaya de Tizi-Ouzou, arrêté le 16 août dernier en flagrant délit de perception d’argent en contrepartie d’un service public, a été condamné, hier, à 7 ans de prison par la section pénale du tribunal de Tizi-Ouzou. Très connu dans cette administration, cet ancien employé, répondant aux initiales M. M., assurait l’intérim du directeur de cette institution lorsqu’il a été pris la main dans le sac. Responsable d’un service névralgique et très sollicité par les citoyens et les entrepreneurs, M.M a, de tout temps, laissé traîner sur lui des soupçons d’indélicatesse et de traitements à la limite du favoritisme envers les administrés, qui sollicitent le service qu’il dirige. Un service où les actes finaux de terrains, qu’ils soient du domaine privé de l’Etat ou du domaine familial des individus, entre autres, sont délivrés. Selon les faits qui lui sont reprochés, il avait réclamé à un grand entrepreneur de la région une grosse somme d’argent. Selon diverses sources, M.M aurait sollicité une montant d’un milliard de centimes, tandis que d’autres parlent d’une somme de l’ordre de 150 millions de centimes, en contrepartie de «facilitations et avantages», pour la finalisation d’un dossier inhérent à un grand projet d’investissement dans une ville du littoral de la wilaya. Excédé par son comportement, l’entrepreneur a, alors, décidé d’obtempérer aux caprices de l’indélicat «intérimaire du directeur», non sans avoir en tête de le dénoncer. Chose faite, puisque l’entrepreneur a avisé les services de sécurité qui ont tendu une souricière au responsable au niveau d’un quartier de la nouvelle-ville, lieu où il devait percevoir la somme en question. Pris en flagrant délit de perception d’argent en contrepartie d’un service public, l’indélicat M. M., occupant le poste de chef de service, est présenté au Parquet qui ordonna sa mise en détention préventive. Hier, donc, M.M. a été présenté en comparution immédiate, tant l’accusation portée contre lui est lourde, notamment avec les dernières mesures prises par l’Etat dans le cadre de la lutte contre la corruption.

