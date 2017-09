Guitouni attendu aujourd’hui à Béjaïa

Par DDK | Il ya 1 heure | 175 lecture(s)

Mustapha Guitouni, ministre de l’énergie, est attendu, aujourd’hui, dans la wilaya de Béjaïa. Un programme chargé est au menu de la visite du ministre.

Au programme, il est prévu, ébruite une source au fait de cette visite, qu’il inaugurera le siège de Naftal de Bir Slam, mettra en service deux bacs de stockage de carburant, ouvrira le chantier des travaux de réhabilitation de l’oléoduc Béni Mansour - Béjaïa, mettra en service le DP gaz complément de Tichy et, surtout, inspectera le projet d’achèvement du gazoduc Aokas - Souk El Ténine, lequel est pourtant resté bloqué à Tidhelsine depuis plus d’une décennie. De l’avis des observateurs avisés, les pouvoirs publics songeraient, dit-on, à un nouveau tracé à moins qu’une solution vienne convaincre les habitants de Tidhelsine. C’est aujourd’hui, en effet, qu’une issue serait annoncée pour régler définitivement ce problème de gaz de ville qui jusque là bloque toute la région Est de la wilaya de Béjaïa, de Souk El Ténine jusqu’à Ziama Mansouriah, dans la wilaya de Jijel. L’on s’attend donc à une grande annonce du ministre qui sera portée à la connaissance de la population de ces communes qui n’ont que trop galéré de cette situation de blocage. Il y a trois années la population locale, lasse déjà d’avoir attendu sept années, a mis en demeure les élus locaux de réagir pour forcer les autorités à se pencher sérieusement sur la situation. Plusieurs actions de protestation ont été alors initiées. Au lendemain de la fermeture des RN9 et RN43 par les populations de ces communes pour réclamer leur raccordement au gaz de ville et la saisine, pour les mêmes motifs, d’Abdelmalek Sellal par les édiles de ces localités, le wali de l’époque s’était réuni avec les responsables du secteur et les élus concernés pour leur promettre, à l’issue des débats, que le gaz passera «coûte que coûte quitte à recourir à la force publique». Cela date de janvier 2014. Mais, à ce jour rien n’ait été fait. La visite de Mustapha Guitouni n’est certainement pas fortuite, présage la population locale.

A. Gana